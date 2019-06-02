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李光洙委屈怒吼宋智孝！劉在錫認同「真的有點...」　HAHA一句話180度翻盤

記者李玟儀／綜合報導

韓綜《Running Man》開播至今已經9年，粉絲已經把節目當作生活的一部分，成員間感情更是有如家人，不過家人間也會有鬥嘴的時候，李光洙就抱怨從沒收過宋智孝的「咖啡車應援」，沒想到爭論後的結果不但好處沒撈到，還成為大家攻擊的對象。

▲▼李光洙委屈抱怨宋智孝，結果180度翻盤。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼因為咖啡車應援引起的戰火。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼李光洙委屈抱怨宋智孝，結果180度翻盤。（圖／翻攝自愛奇藝）

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在「9周年特輯part2」中，開場時金鍾國提到宋智孝最近給2PM的俊昊做「咖啡車應援」，但是這麼多年來，李光洙拍了多部電影、電視劇，似乎一次也沒有看過宋智孝送咖啡車，李光洙逮到機會不吐不快。

宋智孝趕緊解釋，會給沒那麼熟悉的洪宗玄、俊昊送咖啡車是因為「有一些故事」，李光洙立刻暴怒回嘴：「和我10年都沒有故事嗎？」委屈的抱怨聲浪連劉在錫都有點看不下去：「真的智孝，妳......。」宋智孝為了平息怒火，安撫地說：「不是給你愛了嗎？」

▲▼李光洙委屈抱怨宋智孝，結果180度翻盤。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼HAHA幫宋智孝反擊。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼李光洙委屈抱怨宋智孝，結果180度翻盤。（圖／翻攝自愛奇藝）

這時HAHA幫腔反攻李光洙：「光洙啊，不過你送了嗎？」沒想到一向號稱不給別人送咖啡車應援的他，竟然意外被發現曾和世燦一起合送給全昭旻，這下情勢立刻轉變，劉在錫再度跳出來：「那你不也沒什麼可抱怨的嗎？」咖啡車爭議瞬間180度翻盤，識相的他立刻改口：「因為我們是不需要這種東西的關係！」明明是抱怨結果到頭來什麼好處也沒撈到。

▲▼李光洙委屈抱怨宋智孝，結果180度翻盤。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼公正第三人劉在錫改口教訓李光洙。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲▼李光洙委屈抱怨宋智孝，結果180度翻盤。（圖／翻攝自愛奇藝）

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Running Man, RM, 李光洙, 劉在錫, 宋智孝, HAHA, 金鍾國, 全昭旻, 梁世燦, 池錫辰

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