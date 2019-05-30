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「我的秘密叫做暗戀！」　校園愛情3部曲最終篇..《橘生淮南》首播日曝光

記者李玟儀／綜合報導

大陸校園青春劇又一部即將推出！《暗戀橘生淮南》改編自八月長安的同名小說，和《最好的我們》、《你好舊時光》同稱為「振華三部曲」，3部皆以「振華」校園為背景，這次講述的是一個有關「暗戀」的故事。

▲▼《暗戀橘生淮南》定檔。（圖／翻攝自微博／網劇暗戀橘生淮南）

▲《暗戀橘生淮南》定檔。（圖／翻攝自微博／網劇暗戀橘生淮南）

《暗戀橘生淮南》在30日發布定檔消息，立刻引起廣大粉絲關注，因為三部曲中的前兩部作品口碑、收視均耀眼，因此格外受矚目。故事講述女主角洛枳10幾年來一直在自己的世界裡上演暗戀獨角戲，被盛淮南的優秀吸引，卻又因為一些原因忌妒。

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洛枳追隨盛淮南考上最好的大學，好不容易越走越近，卻又因為現實的壓力面臨感情的考驗。官方釋出的首波預告中，以「暗戀」為主題展開故事篇章，充滿了少女情懷中的苦澀與酸甜，洛枳的心情切合著主題：「我們每個人都有秘密，而我的秘密叫做暗戀。」

 

▲▼《暗戀橘生淮南》上圖為網劇版本，由朱顏曼滋、趙順然主演，下為電視劇版本，由胡一天、胡冰卿主演。（圖／翻攝自微博）

《暗戀橘生淮南》在30日成為微博熱搜話題，這部由小說改編的作品分為網劇版、電視版，網路版本由將於6月10日開播，由朱顏曼滋、趙順然主演；而電視劇版本則由胡一天、胡冰卿擔綱男女主角，目前尚未有正式播出的消息。

原著中有一句經典金句：「盛淮南愛洛枳，全世界都知道；洛枳愛盛淮南，誰也不知道。」在家庭與愛情間，洛枳與盛淮南的這場暗戀是否能修成正果，還是會無疾而終，這將會貫穿整部故事。

►《暗戀橘生淮南》預告請點這！

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振華三部曲, 暗戀橘生淮南, 朱顏曼滋, 趙順然

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