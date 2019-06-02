逃避創傷，便不會隨時間癒合！《沒有你的生日》傳遞的暖心訊息

文／鍾樂偉

常言：「時間是治療創傷的最佳藥物」那麼，發生在5年前的韓國「世越號沉沒」災難事件，對於遇難者的家屬、幸運得救的生還者，還有生活在他們身邊的親友、鄰居，以至其他透過電視直播畫面目睹整件意外發生的國民，究竟在5年後的今天，時間又有否為他們帶來治癒的變化？

4月份在台灣也曾上映，最近在香港正式上映的韓國電影《沒有你的生日》（생일）（港譯：沒有你的生日會），執導的李鐘言導演，就是希望藉著他在過去數年間，在韓國京畿道西南部安山一帶，曾經跟治療世越號遇難者家屬的團體接觸的經驗，包含不少因世越號事故而失去子女的父母，那些家長每年都會在子女生日當天，舉辦集體的生日會，以分享記憶來表達出惦掛著子女的情緒。

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憑藉這些片段作為基礎，他編寫出一個在世越號意外中，不幸失去兒子的家庭，他們如何經歷並克服內心傷感的故事。

當然，5年間，以世越號沉沒事故為題材製作的影視節目並不少，從早年前的《潛水鐘》、《壞國家》與剛於去年上映、由藝人鄭雨盛擔綱旁白的《那天，海洋》，都是為了提供觀眾更全面透徹資訊，拆解事故發生當天不為人知的箇中秘密，進而探究當時究竟總統、政府各相關部門與船公司，如何因失職而最終導致數百名無辜學生與老師命喪大海之中。這些紀錄片，絕對有助我們能更豐富了解，世越號沉沒一事背後的事實真相。

追討事實真相、查明責任固然重要，但情感上，究竟世越號沉沒事故，對遇難者家屬與圍繞著他們身邊的親友，對他們本來平凡生活的影響有多深遠？這在影視作品中往往鮮少觸及。這次《沒有你的生日》，正好站在這個情感角度，處理了理性以外，曾目睹與經歷事故的家庭，如何與創傷並存，並協助他們找出心靈慰藉的出路，撫平內心的痛楚。

透過電影的陳述，我們才瞭解到一個平凡家庭，如何因一場突如其來的厄運，徹底改變他們一家人的生命。

（以下有雷）

由全道嬿飾演的母親順南，本來擁有一個幸福美滿的家庭，育有兒子與女兒各一。想不到的是，2014年4月16日，兒子不幸搭乘世越號而遭遇意外，最終命喪大海。對順南而言，喪子之痛固然是最大的心靈創傷，但讓她更深的切膚之痛，卻是埋藏在她內心深處的一份內疚感。因為當兒子發生意外之時，她因為工作而沒能即時回覆兒子傳來的求助短訊，結果這個訊息，便成為了兒子最後留給自己的話。

沒能讓兒子脫險，順南因而不能原諒自己的過失，一直耿耿於懷，並且終日在憤怒和絕望之間徘徊：有時會發火，把自己內心的情感大門關上，不讓他人觸碰，也拒絕旁人慰問的好意；有時又會若無其事地過着正常的日常生活；但下一刻又可能忽然因過度惦掛著兒子，拒絕承認他已經逝世的事實，且幻想在家中為兒子添買新衣服；只是當夜深人靜時，面對喪子之痛，順南也會承受不了那份創傷，在家中抱頭嚎啕大哭，情緒失控。

站在順南身旁的親人與好友，他們也或多或少因失去身邊一位至親而受到情緒影響。順南的女兒自哥哥不幸遭遇海難逝世後，便因內心恐懼，從此害怕與水接觸，而且討厭吃魚；他的好朋友也因為不懂得面對當下狀況，結果每每在街上遇到順南媽媽時，都會刻意逃避；有些順南身邊的朋友，也為了避免再次觸碰她的內心傷痛，把談起兒子生活的話題視為禁忌，多閉口不談，又或把話題轉到其他話題之上。

無論是出現哪一種情緒反應，都是指向同一個方向：作為與創傷並存的我們，當選擇迴避處理因事故而萌生的情緒問題，終究會因它而留下傷痕，不會隨著時間流逝而癒合。

《沒有你的生日》把握著這個切入點，舉辦一場為死者而設的生日會，讓一群曾經與死者留下任何形式因緣的家人與親朋好友，能夠徹底地放聲大哭，並把積壓在內心的一切，在母親順南與父親仲日面前分享，守護著他們跟兒子秀浩的記憶。而站在兩人身旁的鄰居好友，到了那刻也不分彼此，大家全都相擁而泣，共同分享如一的情緒。

近年韓國社會隨著世越號沉沒事故發生一段日子以後，開始出現了「是時候把事情放下」、「那些遇難者還想要求什麼」與「那些家屬真叫人煩擾」等既殘酷又不敬的挑釁輿論。其實，事情雖然迄今已發生了5年，但有關事故的真相調查，另外如何追究錯誤責任，今天還只是剛剛開始而已。站在查證事端的正義角度，世越號沉沒仍是一單懸而未決慘劇，離真正的完結還有一段很長的距離。

而且，透過電影的呈現，我們更知道世越號沉沒一事，對遇難者家屬，還有他們身邊的親人與好友，以至整個韓國社會，都無可避免地受這場災難帶來的情緒影響。

5年過去，往日我們迴避創傷，忽略了正面面對情感的衝擊，遺下了更大的情感包袱。藉電影《沒有你的生日》，正好讓我們先好好大哭一場，宣洩情緒，並學會慰問受傷的家屬。未來，更需要與他們一起說話，攜手前進。只有這樣，才能達至真正的治癒，走出創傷的陰霾。

（以上圖片皆由車庫娛樂提供）

本文由鍾樂偉【韓片《沒有你的生日會》：治癒家人創傷的歷程】授權提供

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