ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

眼角下垂被酸「因為生太多」　黃小柔照樣PO照…爽朗1句話正面KO！

記者李湘文／綜合報導

藝人黃小柔在2014年結婚後，4年內接連生下3個孩子，成為忙碌卻又幸福的3寶媽。趁著周末，她和老公帶小孩到宜蘭玩，開心分享沿途拍下的紀念照，未料被網友酸眼角下垂「生太多的緣故吧」，釣出她本人親自回覆！

▲黃小柔眼角下垂被質疑「因為生太多」。（圖／翻攝自微博／黃小柔）

▲黃小柔眼角下垂被質疑「因為生太多」。（圖／翻攝自微博／黃小柔）

黃小柔周末帶孩子出遊。（圖／翻攝自微博／黃小柔）

請繼續往下閱讀...

黃小柔連續2天在微博分享出遊照，開心拍下宜蘭南方澳的風光，還有自己跟3個小孩的照片。不過，她沒有多施脂粉，以樸素的模樣自拍，也不在意讓眼角細紋露出，未料被一名網友批「這眼角已經完全下垂了～生太多的緣故吧…會顯老」。

▲黃小柔眼角下垂被質疑「因為生太多」。（圖／翻攝自微博／黃小柔）

▲▼黃小柔眼角下垂被質疑「因為生太多」。（圖／翻攝自微博／黃小柔）

▲黃小柔眼角下垂被質疑「因為生太多」。（圖／翻攝自微博／黃小柔）

然而，黃小柔看到這麼不客氣的留言，也沒有生氣，反而笑笑回答：「妳冷靜，這叫自然…沒打沒弄的原貌！」坦然面對外貌開始老去的事實。她隔天也依然隨興連PO素顏照，跟孩子一起笑得燦爛，完全不受網友言論影響心情。

▲黃小柔眼角下垂被質疑「因為生太多」。（圖／翻攝自黃小柔Instagram）

▲黃小柔承認有整過牙。（圖／翻攝自黃小柔Instagram）

事實上，黃小柔不久前才因為一張「不像本人」的照片，被部分網友質疑長得不一樣，但她當時同樣坦率回應，除了整牙之外並沒有整型，「只是不再使用假睫毛，回到最簡單的妝容，就醬～我很愛現在的自己！好看跟不好看，我開心舒服重要！」她覺得簡單、舒服最好，也不在意別人怎麼說了。

推薦閱讀

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

范冰冰C位復出落空！　活動前4小時除名「照片全面被刪」…默默進場畫面曝光

范冰冰C位復出落空！　活動前4小時除名「照片全面被刪」…默默進場畫面曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 日版《我可能不會愛你》10主角公開！　大仁哥「換新工作」Maggie是短髮正妹
  2. 直播被狂酸顏值不高　宇宙一句「直球回應」被坤達讚高EQ
  3. 蔡健雅睽違6年辦簽名會！　下大雨飆唱5首「神功再現」
  4. 武打女星被媽質疑能畢業？　楊麗菁開心嗨捧EMBA證書
  5. 健身老師替丁噹編舞！　「無袖壯男」開口全場合唱
  6. 《少時》合體！李玉璽N年才見王大陸　私聊內容竟問：誰是X
  7. 2PM俊昊「脊椎重摔」倒地不動　影片外流網友嚇傻：沒死萬幸
  8. 你買到了嗎？周興哲「高雄巨蛋」確定不加場　全賣光了！
  9. 瘦子準備生日驚喜..大淵開門沒人！傻眼苦笑：每人都突然有事
  10. 眼角下垂被酸「因為生太多」　黃小柔照樣PO照…爽朗1句話正面KO！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366