眼角下垂被酸「因為生太多」　黃小柔照樣PO照…爽朗1句話正面KO！

記者李湘文／綜合報導

藝人黃小柔在2014年結婚後，4年內接連生下3個孩子，成為忙碌卻又幸福的3寶媽。趁著周末，她和老公帶小孩到宜蘭玩，開心分享沿途拍下的紀念照，未料被網友酸眼角下垂「生太多的緣故吧」，釣出她本人親自回覆！

▲黃小柔周末帶孩子出遊。（圖／翻攝自微博／黃小柔）

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黃小柔連續2天在微博分享出遊照，開心拍下宜蘭南方澳的風光，還有自己跟3個小孩的照片。不過，她沒有多施脂粉，以樸素的模樣自拍，也不在意讓眼角細紋露出，未料被一名網友批「這眼角已經完全下垂了～生太多的緣故吧…會顯老」。

▲▼黃小柔眼角下垂被質疑「因為生太多」。（圖／翻攝自微博／黃小柔）

然而，黃小柔看到這麼不客氣的留言，也沒有生氣，反而笑笑回答：「妳冷靜，這叫自然…沒打沒弄的原貌！」坦然面對外貌開始老去的事實。她隔天也依然隨興連PO素顏照，跟孩子一起笑得燦爛，完全不受網友言論影響心情。

▲黃小柔承認有整過牙。（圖／翻攝自黃小柔Instagram）

事實上，黃小柔不久前才因為一張「不像本人」的照片，被部分網友質疑長得不一樣，但她當時同樣坦率回應，除了整牙之外並沒有整型，「只是不再使用假睫毛，回到最簡單的妝容，就醬～我很愛現在的自己！好看跟不好看，我開心舒服重要！」她覺得簡單、舒服最好，也不在意別人怎麼說了。