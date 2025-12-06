直擊／連原唱都驚艷！男星突在她面前清唱〈Love wins all 〉　IU甜笑比讚

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。IU在典禮進行到下半部時，她把長髮盤成婉約的低馬尾包子頭，再獲得一獎「最佳藝人」，她與《苦盡》羅民玉一起領獎，意義非凡。

▲IU再度奪獎。（圖／讀者提供）

IU來到下半部典禮把頭髮盤起，她拿下最佳藝人，害羞地表示「謝謝AAA給我這麼多獎，那可以跟前輩嚴志媛民玉一起領獎，對於愛純來說別有意義，一起獲獎真的很榮幸，謝謝。」

活動來到下半部，演員秋泳愚罕見開金嗓，在5萬人面前唱了IU的歌〈Love wins all 〉，原唱IU就在旁邊，她馬上豎起大姆指稱讚，互動很有愛。

▲▼秋泳愚清唱〈Love wins all 〉，原唱IU在旁秒給讚。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。