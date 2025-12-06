「李ㄐㄩㄣˋ三兄弟」同框！　李濬榮、李浚赫、李俊昊一字排開帥翻

記者王靖淳／綜合報導

南韓年度娛樂盛事Asia Artist Awards（AAA）迎來十週年，今年首度移師來台舉辦，6、7 日連續兩天在高雄世運主場館登場，眾多韓流巨星齊聚一堂，吸引大批粉絲前往朝聖。值得一提的是，男星李濬榮與李浚赫過去曾互相聽錯名字，如今再度同框，為頒獎典禮增添不小亮點。

▲李俊昊（圖左起）、李浚赫、李濬榮同框。（圖／翻攝自LINE TODAY）

AAA今（6）日在頒獎典禮驚喜祭出有趣的「撞名」名場面，主辦單位特地安排李濬榮、李浚赫以及李俊昊這組「이준兄弟」同台亮相，三位男神並肩站立的養眼畫面，讓台下觀眾大飽眼福。而擔任典禮主持人的李俊昊也展現專業，在唱名時格外謹慎斟酌咬字，成功避開名字太像可能造成的窘境，機智表現獲得好評。

▲李濬榮在今年青龍獎上擁抱李浚赫，把獎還給得主。（圖／翻攝自KBS）

事實上，李濬榮在今年7月參加第4屆青龍系列大獎時，因為一時聽錯名字，誤以為是自己得獎，結果搶先衝上台抱著獎盃，最後才發現得獎者是李浚赫，他嚇到再度衝下台，趕快把獎還給對方，並送上一個大大擁抱化解尷尬，典禮出現的插曲令全場笑翻。如今兩人再度同框，再加上與兩人韓文發音相似的男星李俊昊，再度掀起網友熱烈討論。