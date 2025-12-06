直擊／AAA頒獎到一半出意外！粉絲突然昏倒　救護人員緊急推輪椅衝上去

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。活動來到下半部，當QWER上台演出時，觀眾席卻突然有人昏倒，所幸現場救護人員推著輪椅緊急衝上前，才沒釀成大禍。

▲女團QWER表演到一半，有粉絲暈倒。（圖／翻攝自LINE TV、讀者提供）



頒獎典禮2025 Asia Artist Awards從下午4點開演，活動時間非常長，不少觀眾都自備食物、水入場，但稍早還是出現意外，當QWER上台演出時，一名觀眾在下樓梯時昏倒，工作人員發現後緊急衝上前，救護人員還推著輪椅上前關心，約莫休息10分鐘多，相關人員不斷確實粉絲的狀況，直到粉絲可以自主站起來，危機才解決。

▲ AAA現場出現意外。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。