聲明全文／趙震雄公司證實「年少曾犯錯」　向受害者與粉絲謝罪

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員趙震雄5日被《Dispatch》爆出高中時期涉及偷車、無照駕駛，以及因強盜強姦嫌疑接受審判等多項指控，震撼演藝圈。對於相關報導，他的經紀公司Saram Entertainment在當天晚上發出正式聲明，坦承趙震雄在未成年時期「確實犯下錯誤行為」，但強調他與性暴力相關指控「毫無關聯」，盼能澄清事實。

▲趙震雄。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



經紀公司表示，與演員本人確認後，證實其青少年時期曾有不當行為，但由於事件距今已超過30年，當時的經過難以完全釐清，且所有法律程序早已終結，因此存在調查上的侷限。不過公司明確指出，外界最具爭議的性暴力相關內容與趙震雄並無關聯。

《Dispatch》報導同時提及，趙震雄在演藝生涯初期也曾因暴力行為被判罰金，並有酒駕紀錄。對此，經紀公司回答，趙震雄本人對成年後因判斷不周所造成的爭議感到非常沉重，也正在深刻反省過往行為。

公司向所有曾因趙震雄的過錯而受傷害的人致上歉意，同時也對長期支持他的粉絲表示抱歉，「讓大家失望了」。外界過去曾質疑趙震雄以父親名字作為藝名是為了掩蓋過去，經紀公司也澄清並非如此，而是他對自己下定決心、努力成為更好之人的象徵，盼能獲得理解。

【Saram Entertainment 正式聲明全文】

大家好，這裡是 Saram Entertainment。

關於趙震雄演員的相關報導，由於立場聲明發布延遲造成擔憂，我們深表歉意，以下為正式立場。

向演員本人確認後，證實他在未成年時期確有不當行為。

但這僅基於部分已確認的事實，距今已超過 30 年，要完全掌握當時的經過並不容易，相關法律程序也已結束，因此存在侷限。

我們明確表示，這與性暴力相關的行為無關。

此外，演員在成年後也因判斷不周而造成過人擔心，對此他本人也非常沉重地接受並深刻反省。

對於因演員過去的過失而受到傷害及痛苦的所有人士，我們致上最真誠的歉意。

同時也向支持趙震雄演員的所有人士表示歉意，讓大家失望了。

關於趙震雄以父親的名字作為藝名，並非為了隱藏過去，而是源自他給自己的提醒與決心，希望成為更好的人。懇請大家能以寬容之心理解。

再次向大家致歉，因這次事件造成擔憂，深感抱歉。

