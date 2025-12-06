ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
潤娥出道18年穩坐C位！「中文十級」寵粉狂魔　粉絲窩應援票選奪冠

記者劉宜庭／綜合報導

在韓國演藝圈，偶像的壽命通常被說只有7年，但有一個名字，出道超過18年依然站在頂峰，她是少女時代的「永遠的中心」，也是影視歌三棲的全能藝人潤娥，恭喜潤娥得到【粉絲窩2025年月來台韓星應援】冠軍！雖然她身家與地位都已是頂級，但私底下卻有個外號叫「林初丁」（意指像小學生一樣幼稚），也會因為粉絲的應援感動落淚，她不只是高高在上的女神，更是一個陪伴粉絲長大的鄰家大姊姊。

▲潤娥獲得【粉絲窩2025年月來台韓星應援】票選冠軍。（圖／SHOWOFFICE提供）

被神顏耽誤的「喜劇天后」

很多人是因為臉蛋愛上潤娥，最後卻是因為她的「搞笑魂」死心塌地。打破了「漂亮女生有包袱」的刻板印象，潤娥在近幾年的作品中完全放飛自我。從電影《極限逃生》裡穿著垃圾袋狂奔，到今年（2025）上映的《凌晨兩點的惡魔》中與安普賢的爆笑鄰居羅曼史，她演繹那種「有點神經質、有點崩壞但在生活中努力生存的小人物」簡直是影后級別。

▲▼潤娥真實體重太驚人　安普賢背起來驚「以為是羽毛」：比重訓還輕。（圖／車庫娛樂提供）

▲潤娥在《凌晨兩點的惡魔》裡挑戰兩個人格的角色。（圖／車庫娛樂提供）

「中文十級」的寵粉狂魔

對於華語圈的粉絲來說，潤娥絕對是「最沒有距離感」的韓星。不同於大多數韓星需要翻譯，潤娥是出了名的「中文語言天才」。她不只能聽懂記者的提問，還能用標準的中文語法回嗆開玩笑，甚至唱起《小幸運》、《簡單愛》咬字清晰到讓人起雞皮疙瘩。在見面會上，她經常直接拿麥克風跟台下粉絲聊天，這種被偶像「直接聽懂」的感動，真的只有在潤娥這裡才體驗得到！

每逢潤娥的生日5月30日，寵粉的她會特地開直播與粉絲一同慶祝，展現親切、逗趣又搞笑的真實面貌，不僅如此，她曾被問知不知道中文的530是什麼意思？當時正舉行粉絲見面會的她，精準回答出「我想你」，並寵粉表示：「因為我的生日是530，我也想你們，所以我來了。」

▲▼潤娥寵台粉停車場跳〈GEE〉！10級中文暖叮嚀：我一直想著你們。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲潤娥是「中文十級」的寵粉狂魔。（圖／SHOWOFFICE提供）

極致自律18年如一日

從少女時代出道至今，潤娥始終維持纖瘦體態和健康氣色，隊內擔當門面、C位的她，在戲劇、電影圈都有亮眼表現，包括《THE K2》、《黑話律師》、《歡迎來到王之國》、《暴君的廚師》等等，也主持過南韓各大電視台歌謠慶典與青龍系列大獎。

潤娥從2007年出道至今，她的身材管理與皮膚狀態幾乎沒有崩壞過。這背後不是運氣，而是極致的自律。無論是主持年末頒獎典禮時的優雅禮服，還是機場私服的隨性穿搭，她始終保持著最佳狀態。那雙標誌性的「小鹿眼」，過了18年依然清澈有神，這種十年如一日的專業素養，讓人不得不佩服。

▲潤娥主演的《暴君的主廚》將於下半年開播。（圖／翻攝自潤娥Instagram）

▲李彩玟有可能接下《暴君的廚師》。（圖／翻攝自李彩玟、朴成焄、潤娥Instagram）

▲潤娥出道18年依舊維持神級美顏。（圖／翻攝自潤娥Instagram）

潤娥之所以能長紅，是因為她從不滿足於「少女時代潤娥」的光環。她用演技證明實力，用語言拉近距離，用真誠留住人心。

