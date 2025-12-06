快訊／《信號》趙震雄宣布引退　「遭控偷車性侵」道歉：讓各位失望了

記者蔡琛儀／綜合報導

以《Signal信號》等劇知名的南韓實力派演員趙震雄，昨（5日）被《Dispatch》爆出高中時期涉及偷車、無照駕駛，以及因強盜強姦嫌疑接受審判等多項指控，震撼演藝圈，經紀公司隨後聲明坦承趙震雄確實在未成年時期犯下錯誤行為，但強調他與性暴力相關指控「毫無關聯」，盼能澄清事實。不過稍早經紀公司再度發表聲明，證實趙震雄於今天正式宣佈引退。

▲趙震雄宣布退出演藝圈。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

趙震雄透過經紀公司Saram Entertainment發表了立場聲明，他表示：「因為我過去不光彩的事情，讓所有信任和支持我的各位感到失望，我對此致上最深的歉意。」他接著說：「我會虛心接受所有指責，從今天起中止所有活動，為我的演員之路畫下休止符。」

隨後趙震雄將引退宣言定位為：「我認為這是對我過去的過錯，應當承擔的責任和道理。未來我將盡最大努力反省，作為一個獨立的人重新站穩腳跟。」最後，他補充道：「我再次表達最真誠的歉意。感謝所有我愛和尊敬的人。非常抱歉。」讓不少劇迷猜測，由他主演、已在今年8月殺青，且已排定明年初開播的《Signal信號2》，恐將石沉大海。