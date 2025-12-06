直擊／影后少女心噴發！得獎脫稿告白：我好喜歡CORTIS　5萬人笑了

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。影后文素利特地來台參加活動，直到稍早獲頒「Grand Prize Best Actress of the year 」，她少女心噴發，忍不住告白「說這樣的話適合嗎，CORTIS我真的好喜歡他們！」全場嗨翻。

▲文素利告白CORTIS。（圖／讀者提供）

CORTIS 雖是剛出道的新人，但實力與魅力兼具，在全球享有高知名度，他們6日首度來到台灣參加頒獎典禮，不止有大批台灣粉絲，就連台上的影后文素利也是COER！

文素利稍早奪得「Grand Prize Best Actress of the year 」，她少女心噴發，忍不住告白「說這樣的話適合嗎，CORTIS我真的好喜歡他們！」全場嗨翻。潤娥也是同個獎項得獎人，她切換10級中文致謝「謝謝大家喜歡習慣我的電視劇，喜歡我的活動，希望以後也繼續關注我支持我，謝謝」。

▲文素利也被CORTIS的魅力吸引到。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。