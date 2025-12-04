獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

記者蔡琛儀／專訪

AV男優季耕今年中在成人平台上，被統神握住巨根，讓他人氣再次翻紅，入行三年的他原本是按摩師，被同事拉去做情慾按摩，在情慾按摩界服務多年，遇過各式各樣的客人，更鬆口曾服務過「演藝圈知名大咖女主持人」，但人名細節他堅決不透露，相當有職業道德。

▲AV男優季耕原本從事按摩工作。（圖／記者黃克翔攝）

季耕說，當時自己正規按摩工作很穩定，但對新領域充滿好奇，沒多想就報名學情慾按摩，除了一般按摩、玩鳳筋，不外乎就是「實戰」，客人百百種，荒誕的要求也也遇過，像是遇過一位70幾歲的「大姐」，跟老公用藥用到太嗨，揪他玩3P，「我嚇到，她還點過我三次，後面越吸越多，這是第一個讓我hold不住的客人。」還有人男扮女裝被他抓包。

後來季耕巧遇一名AV女優，對方介紹他加入成人界，回憶第一次拍成人片，季耕驚訝不已，「遇到的女優很漂亮，想說台灣女生都這麼正？」不過他坦言拍片時遇到不是自己菜的對象，就得靠意志力撐住、抽離，最高紀錄曾一次拍攝長達5小時，一天接3場，「有時候還要連射三、四發，如果那天剛好遇到是我菜，就比較容易。」

▲季耕分享自己的「寶貝」保養秘訣。（圖／記者黃克翔攝）

季耕擁有17.5公分巨根，作為最珍貴的「生財工具」，他也大方分享日常保養，「每天打手槍、吃馬卡，還有塗乳液或油保養。」還有固定健身，維持好體態與表現。外界羨慕他常跟不少漂亮女生有對手戲，季耕也吐露背後辛酸，「就算有血絲還是要硬演下去。」透露有一次被某個女優口交，一小塊肉被刮掉，痛不欲生還是要保持專業，只能帶傷繼續上陣拍攝。

不過季耕也坦言，情慾按摩其實比拍片更賺，曾有過一小時收入上萬元的盛況，「疫情那時一天都有三、四個客人起跳，只要讓客人舒服就能走。」如今他甚至有自己的按摩店，旗下超過30位按摩師，問到他的面試標準，季耕大方分享：「我會看身材、技巧、尺寸，太小的不行，像是有個190公分的帥哥，勃起才5公分，我直接淘汰。」但他也遇過因自己尺寸過大，被女客人嫌「痛」而退貨的經驗。

▲季耕分享情慾按摩師的工作。（圖／記者黃克翔攝）

一開始季耕對於自己從事成人產業工作瞞著家人，結果某次爸爸的同事分享給爸爸一支影片，是季耕把蛋糕和奶油塗在下體，給AV女優吃的畫面：「我爸朋友還說：『生日就是要這樣過啦！』」當場讓老爸又窘又羞直接氣炸，「他有罵我，但我就想賺錢。」

除了拍A片、情慾按摩年收百萬，季耕還有經營OnlyFans，頗有理財頭腦的他在高雄擁有價值960萬元房產，還買了23張0050，他有些遺憾的說：「我超愛存錢，之前還在200多元時買過台積電，結果300多元就賣掉。」看似人生勝利組的他笑說，人生現階段「很佛系」，除了賺錢暫時沒有談戀愛的打算，不過他近期考慮賣掉高雄房、搬到台北，「就照自己的步調過日子，開心就好。」

▲ 季耕相當有理財頭腦。（圖／記者黃克翔攝）