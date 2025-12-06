史上第一人！　洪佩瑜唱一半「突把燈全關了」摸黑12分鐘演出震撼全場

記者蔡琛儀／台北報導

金曲、金馬「雙金」得主洪佩瑜出道多年，今（6日）在台北流行音樂中心舉辦個人首場大型售票演唱會，唱到中間橋段，洪佩瑜邀請全場進行「關」燈儀式，幽默提醒大家關掉手機，「不要亂摸，被碰到也不要生氣。」從舞台上到觀眾席，全場漆黑一片，她在這獨特場域演唱12分鐘，成為第一位摸黑開唱的歌手。

▲洪佩瑜挑戰關全場場燈，現場全黑12分鐘表演。（圖／讀者提供）

洪佩瑜在黑暗中演唱〈Strange〉、〈躲貓貓〉、〈Passenger Side〉，4000名觀眾體驗從未感受過的觀看方式，打開耳朵、靜下心來，好好感受歌者帶來的真摯歌聲，「這個關燈環節其實是我的私心願望，雖然剛剛不完全看得到大家，但心是很貼近彼此的。」她透露自己以前練舞的過程有時候也會閉上眼睛，「那些時間會突然覺得感受都變得很清楚，視覺好像一路延續到皮膚上，知道身體會帶著我去體驗一切讓我很有安全感，想在今天把這樣的心情分享給大家。」

洪佩瑜演唱會舞台以垂吊白色布幕營造神秘氛圍，接著她從2層樓高的升降台現身，有別過往文青樣貌，在眼妝、鼻樑點綴銀色妝感，更穿上一襲用珍珠打造的米白色低胸裙裝、戴上一頂編織帽子，氣場全開。她帶領8位舞者帶來〈你是自由的〉、〈LET IT BLEED〉、〈包括但不限於〉20分鐘的開場大秀，隨後興奮直言：「一直很好奇結束這四首歌的當下感受會是什麼，現在終於知道了！唱完好像要喘了一分鐘，今晚會把準備很久的歌分享給大家。」

▲▼洪佩瑜首度舉辦個人大型演唱會。（圖／KKLIVEx何樂音樂提供）

無光演出橋段後，隨著歌聲現場燈光逐一亮起，象徵她從前害怕觀眾注視的眼光，詮釋偶像蔡健雅〈夜盲症〉。圈內人緣頗佳的她，今天包括青峰、阿龔、馨儀、理想混蛋、冰球ice ball、Hush、鄭興、蔡旻佑、葛西瓦、廖文強都前來現場觀賞。