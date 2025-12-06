直擊／IU奪傳奇大獎！「GD拿到同獎項」驚喜現身　5萬人嚇歪尖叫

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。稍早天后IU奪下「10年傳奇女歌手獎」，由於她是以演員身份出席，突然獲頒歌手獎，她驚訝到愧疚直呼「突然拿到屬於歌手的獎讓我不知如何是好，甚至覺得有點抱歉」；而場上傳奇男歌手是GD拿下，他透過影片驚喜現場，全場5萬人驚喜嚇歪。

▲▼IU奪下「傳奇女歌手獎」，GD則是「10年傳奇男歌手獎」，他透過影片發表感言。（圖／讀者提供）

IU以演員身份奪下歌手獎，主辦單位頒給她10年傳奇solo女歌手獎，她驚訝到上台表示「謝謝AAA給我這麼多獎，突然拿到歌手的獎讓我不知道該怎麼好，真的很抱歉，看到台上這麼多優秀歌手表演，讓我想到我也是可以這樣表演的人，明年我會更努力開唱，成為更努力唱歌的IU。」

▲IU感性發聲。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。