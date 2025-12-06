町田啓太三度訪台...被粉絲逗樂了　甜喊：每次回來心情都好❤️

記者蔡琛儀／台北報導

日本男神町田啓太明（6日）將在台北國際會議中心舉辦見面會，今早抵達松山機場，受到超過300名粉絲熱烈歡迎，町田啓太事後接受訪問，笑說：「這次是第三次來台灣，每次來台灣在機場都有很多粉絲，大家都很嗨，這次還有粉絲帶小孩，覺得很開心，還會有粉絲對我說『歡迎回來』，讓我每次回來心情都很好，很期待明天的見面會。」

▲町田啓太帥氣訪台。（圖／LDH 愛夢悅提供）

和他共同演出日劇《玻璃之心》的男神佐藤健，這幾天也在高雄出席AAA頒獎典禮，兩大男神分佔南北兩端，町田啓太笑說知道對方有來，但彼此沒有特別聯絡，「或許他也不知道我今天來台灣辦活動。」不過佐藤健曾送給他一把木吉他當生日禮物，這次帶的則是另一把電吉他，應粉絲要求預計屆時要表演給粉絲看。

此外，町田啓太與竹內涼真等人主演的《10DANCE》即將上線，他坦言四位演員之前都沒有學過社交舞，「不過我和其他兩位女主角各自都有不同領域的舞蹈經驗，只有竹內沒有碰過舞蹈，在很短的時間要記住舞步，無時無刻在練舞，攝影美學部分也很值得大家關注，因為拍攝時大家都很認真在做這件事，可以讓畫面變得更美。」

▲▼町田啓太直言，每次來台灣心情都很好。（圖／LDH 愛夢悅提供）

他直言吉他跟社交舞各有困難的點，「但是我覺得社交舞比較難，因為很難一個人練習，而且需要在比較寬敞的地方練習，雖然可以一個人練習舞步，但是情境就不太一樣，加上時間很緊湊，吉他則是可以一個人窩在家練習，所以覺得社交舞比較困難。」