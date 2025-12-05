好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

記者蕭采薇／綜合報導

全球娛樂產業迎來史詩級巨變！串流影音霸主 Netflix，於美國時間5日正式宣布，已與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD）達成最終協議，將以總企業價值約720億美元（約新台幣2.25兆元） 收購旗下的華納兄弟影視工作室（Warner Bros.）、HBO 以及串流平台 HBO Max。

▲Netflix正式宣佈，以720億美元收購華納兄弟。（圖／路透）

這項交易將以「現金加股票」的方式進行，每股收購價約為 27.75 美元。根據協議，華納兄弟探索（WBD）將先行拆分其電視網業務（Discovery Global），預計於 2026 年第三季完成後，Netflix 將正式接手華納兄弟的核心資產。

這意味著，好萊塢最具歷史的片廠之一將納入 Netflix 麾下。Netflix 不僅獲得了強大的製作能力，更一口氣囊括了全球最值錢的 IP 庫，包括DC 超級英雄宇宙（蝙蝠俠、超人、神力女超人）、《哈利波特》和魔法世界系列，以及《冰與火之歌：權力遊戲》、《六人行》等等HBO神劇及其IP。

在此之前，派拉蒙（Paramount）與康卡斯特（Comcast）也曾傳出有意競購，但最終 Netflix 以更優渥的條件勝出。Netflix 聯合執行長泰德·薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示：「這項收購將結合 Netflix 的創新精神與華納兄弟百年的說故事傳奇，為全球觀眾創造前所未有的娛樂體驗。」

▲華納兄弟旗下擁有包括哈利波特與魔法世界、DC宇宙等知名IP。（圖／路透）

儘管雙方已達成協議，但這場「世紀聯姻」仍面臨挑戰。由於 Netflix 已是全球最大串流平台，如今再吞下 HBO Max 與好萊塢五大片廠之一，恐引發美國司法部與反壟斷機構的高度關切。據悉，美國導演工會（DGA）已對此表達擔憂，認為這將過度集中市場權力。

若交易順利完成，Netflix 將從單純的串流平台，轉型為擁有百年底蘊與頂級 IP 的全方位媒體帝國，正式終結好萊塢的「戰國時代」，確立其不可撼動的霸主地位。而對於電影愛好者，更擔心會進一步戲院的終結，不過Netflix強調，未來華納兄弟旗下的作品，仍然會在院線上映。