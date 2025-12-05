ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

柾國被爆與Winter曖昧情！SM只回4字
LIVE／超多大咖韓星！AAA接機直播
華視男主播性騷女同事5年！最慘懲處出爐
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Joeman 利菁 李翊君 張清芳 方芳芳 葉璦菱 張小燕 張鈞甯

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

記者蕭采薇／綜合報導

全球娛樂產業迎來史詩級巨變！串流影音霸主 Netflix，於美國時間5日正式宣布，已與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD）達成最終協議，將以總企業價值約720億美元（約新台幣2.25兆元） 收購旗下的華納兄弟影視工作室（Warner Bros.）、HBO 以及串流平台 HBO Max。

▲▼Netflix被爆砸1576億收購華納影業！好萊塢連署阻擋。（圖／路透）

▲Netflix正式宣佈，以720億美元收購華納兄弟。（圖／路透）

這項交易將以「現金加股票」的方式進行，每股收購價約為 27.75 美元。根據協議，華納兄弟探索（WBD）將先行拆分其電視網業務（Discovery Global），預計於 2026 年第三季完成後，Netflix 將正式接手華納兄弟的核心資產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這意味著，好萊塢最具歷史的片廠之一將納入 Netflix 麾下。Netflix 不僅獲得了強大的製作能力，更一口氣囊括了全球最值錢的 IP 庫，包括DC 超級英雄宇宙（蝙蝠俠、超人、神力女超人）、《哈利波特》和魔法世界系列，以及《冰與火之歌：權力遊戲》、《六人行》等等HBO神劇及其IP。

在此之前，派拉蒙（Paramount）與康卡斯特（Comcast）也曾傳出有意競購，但最終 Netflix 以更優渥的條件勝出。Netflix 聯合執行長泰德·薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示：「這項收購將結合 Netflix 的創新精神與華納兄弟百年的說故事傳奇，為全球觀眾創造前所未有的娛樂體驗。」

▲▼Netflix被爆砸1576億收購華納影業！好萊塢連署阻擋。（圖／路透）

▲華納兄弟旗下擁有包括哈利波特與魔法世界、DC宇宙等知名IP。（圖／路透）

儘管雙方已達成協議，但這場「世紀聯姻」仍面臨挑戰。由於 Netflix 已是全球最大串流平台，如今再吞下 HBO Max 與好萊塢五大片廠之一，恐引發美國司法部與反壟斷機構的高度關切。據悉，美國導演工會（DGA）已對此表達擔憂，認為這將過度集中市場權力。

若交易順利完成，Netflix 將從單純的串流平台，轉型為擁有百年底蘊與頂級 IP 的全方位媒體帝國，正式終結好萊塢的「戰國時代」，確立其不可撼動的霸主地位。而對於電影愛好者，更擔心會進一步戲院的終結，不過Netflix強調，未來華納兄弟旗下的作品，仍然會在院線上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Netflix華納兄弟

推薦閱讀

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

12/4 22:55

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

12/3 20:59

《信號》趙震雄遭集體爆黑料！　「曾偷車性侵」多次涉案

《信號》趙震雄遭集體爆黑料！　「曾偷車性侵」多次涉案

12小時前

Joeman默認有女友！爆出國約會「網比對照片抓包」　新歡身分疑曝光

Joeman默認有女友！爆出國約會「網比對照片抓包」　新歡身分疑曝光

12/4 21:55

粿粿傳與范姜談定離婚協議　贍養費外加「范姜不會再咬王子」

粿粿傳與范姜談定離婚協議　贍養費外加「范姜不會再咬王子」

16小時前

直擊／奇景！高雄機場滿了「3千歌迷塞爆」　粉絲撞破門、現場吵架

直擊／奇景！高雄機場滿了「3千歌迷塞爆」　粉絲撞破門、現場吵架

9小時前

林吟蔚卵巢功能數值「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了

林吟蔚卵巢功能數值「斷崖式下滑」　安迪女兒緊急做決定要凍了

10小時前

柾國被爆與aespa Winter曖昧情！手臂同款刺青遭挖出　SM只回4字

柾國被爆與aespa Winter曖昧情！手臂同款刺青遭挖出　SM只回4字

10小時前

利菁曬6大天后聚餐照！　一字排開網羨：含金量好高

利菁曬6大天后聚餐照！　一字排開網羨：含金量好高

23小時前

等了9年的《信號2》「恐永遠石沉大海」！　趙震雄遭爆涉罪黑歷史

等了9年的《信號2》「恐永遠石沉大海」！　趙震雄遭爆涉罪黑歷史

11小時前

震撼彈！F3無預警出新歌　陣容終於曝光「驚見五月天阿信、周杰倫」

震撼彈！F3無預警出新歌　陣容終於曝光「驚見五月天阿信、周杰倫」

5小時前

曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」　合體導演男友曝結婚進度

曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」　合體導演男友曝結婚進度

12/4 20:25

熱門影音

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
林志玲慶51歲感動落淚

林志玲慶51歲感動落淚
Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」
顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中
利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」

利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」
《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名

《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名
ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD
孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD

孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

看更多

許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前1

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

37分鐘前0

筠熹二度飛北海道　排球開球嘉賓變身觀光大使

1小時前0

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

1小時前0

全球小姐夫人台灣總部赴日參賽　會長李雅楹與周遊帶隊出征

1小時前50

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

1小時前0

《大蟒蛇》變喜劇！傑克布萊克「嘴砲救命」　被保羅路德搞瘋：他害我一直NG

1小時前0

把偶像變恩師！　他失戀「打給戴佩妮狂哭」師徒關係徹底翻轉　

1小時前2

李沛旭曬老婆火辣合照！　揪她身材1亮點：令人驕傲

2小時前0

曾是首位入圍金曲歌后的饒舌歌手　葛仲珊消失9年回來了：新的開始

2小時前1

LUCAS黃旭熙來台作品曝光！搭擋《影后》林廷憶組CP　吳慷仁也回台拍這部

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星
    12/4 22:553239
  2. 曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！
    12/3 20:59147
  3. 《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案
    12小時前3212
  4. Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光
    12/4 21:552252
  5. 粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」
    16小時前4246
  6. 直擊／奇景！高雄機場滿了「3千歌迷塞爆」　粉絲撞破門、現場吵架
    9小時前3627
  7. 林吟蔚卵巢功能數值「斷崖式下滑」安迪女兒緊急做決定要凍了
    10小時前89
  8. 柾國被爆與aespa Winter曖昧情！SM只回4字
    10小時前105
  9. 利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」
    23小時前186
  10. 趙震雄黑歷史！等了9年的《信號2》恐永遠石沉大海
    11小時前124
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合