全高雄掀韓星巧遇潮！「等紅燈橘衣男子」竟是朴寶劍　親切燦笑合照

記者張筱涵／綜合報導

2025AAA AWARDS今（6日）於高雄登場，眾多韓星已在4、5日陸續抵台。活動尚未開始，高雄街頭卻已掀起一波「偶遇韓星潮」，今早又有幸運網友在市區巧遇朴寶劍，對方還親切停下腳步合照，讓粉絲激動直呼：「哭了！怎麼大家都遇到寶劍！」

▲朴寶劍昨天抵台。（圖／記者徐文彬攝）



今（6）日上午約10點半，一名網友正前往咖啡廳途中，發現身旁等待紅綠燈的騎車男子，竟是身穿亮橘色風衣、氣質清爽的朴寶劍本人：「不敢相信！走去咖啡廳的路上，旁邊騎腳踏車等紅燈的帥哥是朴寶劍！下午才要去AAA的說！」

從網友公開的合照中可見，右側的網友滿臉難掩興奮，身穿黑色上衣、背著斜背包，對著鏡頭露出燦爛笑容。而站在左側的朴寶劍則以亮橘色連帽外套亮相，帽沿微壓、神情輕鬆親切，他微微側頭、露出標誌性的溫暖微笑，手上還拿著手機，看起來像是在街頭悠閒散步或騎車途中被認出，仍停下腳步大方合影。整張照片氛圍自然，幾乎像兩位好友隨手拍下的瞬間，也再次展現朴寶劍的超強親和力。

合照曝光後瞬間在社群引爆討論，網友羨慕瘋喊，「瘋掉為什麼寶劍在每個人的照片裡都瞬間像原Po的好朋友」、「我剛剛在中央公園也有遇到哈哈 他在慢跑 往我這個方向跑過來 我就下意識看了他的臉結果真的是他」、「我怎麼覺得韓星來台灣，很喜歡到處去逛逛」、「吼，寶劍有普發嗎 好多人都遇到」、「你超級幸運欸」、「我也有遇到他在美麗島那跑步」、「根本像朋友一樣自然照，他微笑耶好讚」。