直擊幕後／得獎者只能講45秒！影后超時　朴寶劍「快嘴致謝」完美救場

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。由於獎典禮得獎者有時間限制，文素利稍微講超時，螢幕瞬間變紅色並打上「stop」，朴寶劍則是時間掌握完美，快嘴致謝粉絲、幕後工作人員後結束感言，意外成為一大話題。

▲文素利得獎感言小超時，朴寶劍完美救援。（圖／讀者提供）

文素利、朴寶劍、佐藤健3人稍早獲得「最佳藝人獎」，文素利在《苦盡柑來》裡飾演IU與姜有皙的媽媽，兩人一看到媽媽得獎，馬上站起來致意，她則不好意思地說「金明、銀明坐下」，來台參加頒獎典禮讓她感受到KPOP文化的威力，更感謝全球這麼多粉絲的支持，只是講一講意外超時，螢幕亮起紅色警告字幕「stop 」。

於是換到朴寶劍與佐藤健時，兩人完美掌握感言時間，寶劍快嘴致謝所有工作人員，還期間還切換中文致謝，接著佐藤健也是雙聲道致謝，時間用得剛好，成為場上小插曲。

▲文素利超時出現「stop」字樣 。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。