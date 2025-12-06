ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
date 2025-12-06
小紅書被封她點名「另1款App」
楓葉姐姐GG？抖音下令「嚴禁過度美顏」
五月天阿信50歲了！　攜手F3宣布重磅喜訊「真的要開演唱會了」

記者蔡琛儀／台北報導

繼昨天言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信和周杰倫攜手推出新歌〈恆星不忘Forever Forever，五位神級組合震撼許多粉絲，近日言承旭、吳建豪、周渝民、阿信更攜手確定舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，12月19、20、21、22日在上海梅賽德斯-奔馳文化中心起跑。

▲▼言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會上海場公布。（圖／相信音樂提供）

▲言承旭（左起）、吳建豪、周渝民、五月天阿信將攜手開唱。（圖／相信音樂提供）

「F✦FOREVER」是信念（Faith）、朋友（Friends）、粉絲（Fans）、家人（Family）一起寫下永恆，五月天阿信解釋「F✦FOREVER」是一個舞台，未來也歡迎更多朋友加入F✦FOREVER，「每個人都是一個F，我們邀請所有人心中還有那把青春火焰的人都來到恆星之城。」門票將在12月10日3點在在紛玩島、大麥、貓眼開賣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈恆星不忘Forever Forever〉MV昨晚也同步釋出，當MV拍攝最後一幕時，周渝民號召吳建豪、五月天阿信一起上去擁抱言承旭，周渝民說：「前幾天練團時還沒有特別感覺，今天有種真實感！」三人也在片場提前為今天滿50歲的阿信慶生，還模仿阿信招牌手勢唱起〈生日快樂歌〉，阿信雖然害羞也相當開心，他靦腆地說：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」

言承旭、吳建豪、周渝民三人感謝五月天阿信陪伴他們展開新的篇章與旅程，吳建豪說：「不管怎樣好好把握每天，做該做的事，希望能把這件事好好完成，我們三位也很想說聲謝謝阿信，願意陪我做這件事！」言承旭也說：「第一次站上大巨蛋後，現在人生還有想像不到的體驗，謝謝阿信帶著我們實現這個夢想。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

言承旭吳建豪周渝民五月天阿信

