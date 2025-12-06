直擊／舒華5萬人面前告白：我是IU大粉絲！重現《苦盡》撒嬌　本人笑了

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。舒華在活動採訪時，透過鏡頭向偶像IU告白，「前輩，我真的好喜歡妳，我是妳的粉絲，會努力成為和您一樣的人」，撒嬌樣子超萌，連IU都融化。

▲舒華告白IU 。（圖／讀者提供）

舒華過去曾說過自己是IU的粉絲，出道以來難得與IU同台，她趁著珍貴機會，當場向偶像告白「IU前輩妳好美，我是妳的粉絲，會努力成為跟妳一樣的人」，她緊接著大喊「前輩，我有東西要表演給妳看」，當場重現「金宣虎撒嬌」，IU也用同樣動作回應，接收來自舒華的愛，互動很有愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼IU暖心回應。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。