朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他　忍痛-15kg只為合體

F4的巡演即將於12月在上海舉行，但成員朱孝天因在直播中多次引發爭議，最後遭到除名，妻子韓雯雯在直播中針對朱孝天被退出F4的事件作出回應，坦言：「我也很揪心。」

韓雯雯提到，朱孝天一直希望能夠呈現出一個溫暖和諧的合體畫面，為此在過去的一個多月內努力調整身體狀況，甚至減重15公斤，以便能在合體時展現最佳狀態，但朱孝天的健康狀況並不理想，這樣的極端減重讓她感到非常揪心。

▲朱孝天方面回應F4變F3。（圖／翻攝自微博）

朱孝天被退出F4的主要原因是因為多次在直播中洩露了團隊的保密內容，影響了團隊的宣傳計畫，如今遭除名，韓雯雯心疼表示：「他也是滿心期待，從7月份到現在，沒有一點鬆懈。」尤其是在新歌《恆星不忘》發布的同一天被除名，這一切的變故讓他感到非常失落，韓雯雯也替他開砲：「突然有人莫名其妙的黑他、謾罵、造謠了一些事情。希望大家多一些善意，不要傷害一個一心期待想要赴那場約的人。」

在網路上，許多網友對此事件表達了不同的看法，一些人認為朱孝天的退出是他自己不願意參加的結果，並指出他曾多次表示對F4的情懷並不感興趣，而另一些網友則對朱孝天的健康狀況表示擔憂，認為他不應該為了迎合團體的期待而勉強自己。

▲F4。（圖／相信音樂提供）

