直擊／AAA廣告時間！韓星散場休息　「朴寶劍愜意散步」上台遭阻萌樣被拍

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。活動分稍早進入廣告時間，所有韓星幾乎都入後台休息，只有朴寶劍被拍到下台走走散步的畫面，還不時與周遭粉絲打招呼，模樣相當可愛。

▲朴寶劍連廣告時間都很寵粉。（圖／讀者提供）

典禮分為上、下部進行，接近晚間7點左右，現場進入廣告時間，而藝人也紛紛回到後台休息，TWS搭乘高爾夫球車從舞台另一邊返回後台。

男神朴寶劍也被拍到搭乘車子返後台的畫面，他本來敬業地站上舞台另一側Stand by，但由於工作人員還在打掃，於是他下台後悠閒散步，並不時與周遭粉絲打招呼，愜意又可愛。

▲▼朴寶劍想上台被阻止，模樣超可愛。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。