曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

記者蔡琛儀／台北報導

曾多次入圍金曲獎的51歲玉女歌手阮丹青，近日以全新雙CD典藏專輯《走進春天的果園Four Seasons》睽違多年回歸樂壇，延續「薇劇場」系列敘事，已是第七部創作。她上月與「自然流動樂團」進行兩場沉浸式演出，結束巡演後，她直接飛義大利、瑞士展開10天療癒旅程，笑說自己「忙到需要被雪包圍」才能靜音。

▲▼阮丹青阿爾卑斯山療癒行。（圖／羅藝x阮丹青工作室提供）

阮丹青原本期待可以賞楓卻遇上寒流，沒想到讓她此生第二度遇見真正瑞雪，她笑說雪地會把聲音吃掉，像白色冥想。走進經典故事《小天使》原型地Maienfeld時，風雪中看不見綠草地，一片雪白，讓她直言彷彿與童年的自己重逢，感嘆像宇宙逼人停下來，好好對話。

她一路踏過波斯基亞沃谷、阿爾卑斯冰河路線與療癒城市Arosa，驚嘆雪白世界還擁抱著楓紅，像兩季撞擊，彷彿白光冥想。飲食方面則分享最愛義大利風乾牛臀搭氣泡水，但也笑稱瑞士早餐「連水煮蛋都是冷的」。接下來她將南下高雄，明年1月17日於Marsalis Bar、1月18日於大東文化中心開唱，繼續帶觀眾穿越四季宇宙。

▲▼阮丹青到歐洲旅行10天。（圖／羅藝x阮丹青工作室提供）