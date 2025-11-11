贈票／《樂團祭》新世紀的決心門票！新聞雲APP限時抽

活動小組／綜合報導

「讓世界看見台灣樂團的無限可能！」全新型態的樂團養成節目《樂團祭 Bandstival》，正式宣告走出螢幕、踏上真實舞台！這場以「新世紀的決心」為名的兩日音樂祭，不僅完整重現節目錄影舞台，更打造全新大舞台，要讓樂迷在現場感受最強勁的樂團能量與熱血靈魂。ETtoday為回饋廣大的讀者，特別邀請大家下載並開啟新聞雲APP，立刻登記，就有機會獲得12/6-12/7《樂團祭》新世紀的決心單人雙日票2張（價值6,600元），見證樂團們從養成到蛻變、從鏡頭走向舞台的堅定信念。

《樂團祭 Bandstival》的初衷，正是「打造新世代聽團生態圈」的願景。為期兩天的音樂祭集結超強卡司，旺福、共振效應、壓克力柿子、宇宙資料庫、夕陽武士、梁河懸、甜約翰 、浪漫里、核果人NUTS 、庸俗救星 Vulgar Savior 、SOUTHPAUL 南極菠蘿等24組樂團將在《樂團祭》新世紀的決心熱血開唱！這次以「新世紀的決心」為題，現場舞台將原汁原味重現節目錄影的經典場景，更加碼打造全新大型主舞台，除了讓觀眾近距離感受現場震撼外，還有令人期待的特殊神秘客或國際示範團都將親臨現場。

▲《樂團祭 Bandstival》首度走出螢幕，以「新世紀的決心」兩日音樂祭熱血登場

▲「新世紀的決心」兩日音樂祭熱血登場，24組人氣樂團輪番開唱

抽！《樂團祭》新世紀的決心門票 贈票活動！

活動時間：即日起至2025/12/3 (三) 23:59

活動獎項：預售｜單人｜雙日票 NT $3300 2張 價值6,600元 (10組)

《樂團祭 Bandstival》— 新世紀的決心 活動資訊

演出時間：2025/12/6(六)-2025/12/7(日)

演出地點：新北大都會公園 水漾啵啵廣場 (新北市三重區疏洪五路二段2761號)

● 活動辦法：

1️⃣ 下載並開啟新聞雲APP，登入 ETtoday 會員並綁定東森購物會員參加活動。

2️⃣ 前往APP活動頁面回答問題，並填寫正確個人資料。

3️⃣ 即可獲得抽票資格，還可透過個人邀請碼邀請親友，一起提升中獎機率！

▲簡單三步驟！抽《樂團祭》新世紀的決心門票，一人中獎，兩人同行！



● 得獎公告：

2025/12/4 於 App活動頁面公布，並以簡訊通知得獎者。

（請確認會員登入資料的手機號碼正確及有效。得獎者請務必於兌獎時間內，依據得獎信件說明完成兌獎程序，逾期或資料錯誤者將視同放棄資格。）

※ 主辦單位保有修正、解釋、暫停或終止本活動之權利，如有未盡事宜，以主辦單位公告為準。



