獨家直擊／5萬人都認識他！金曲歌王驚喜現身AAA紅毯　歡呼尖叫聲超狂

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。唯一華語天王林俊傑受邀出席，意外的是，他因知名度超高，登場時成為截止目前為止尖叫聲最高的歌手。

▲林俊傑是本屆唯一受邀的華語歌手。（圖／讀者提供）

林俊傑身為本屆頒獎典禮唯一受邀華語歌王，晚間預計帶來特別舞台，而他稍早驚喜現身紅毯，光是坐上高爾夫球車繞場時，超高人氣的他就獲得滿滿尖叫聲歡迎。而RIIZE也在稍早踏上紅毯，左右方粉絲全都顧及，讓粉絲拍好拍滿。

▲▼RIIZE。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。