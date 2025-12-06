直擊／羅志祥遭爆「秘婚30年經紀人」還有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥（小豬）推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，今（6日）舉辦簽書會。他先前接受媒體專訪，被酸民扭曲成他要和經紀人小霜結婚，一併照顧女方的一對子女，小豬今天正式宣佈：「我沒有要跟她結婚，她是我的家人！怎麼結婚！」

▲羅志祥推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》 。（圖／記者呂佳賢攝）

小豬表示，看到相關傳言非常傻眼，「我們已經快（認識）30年，結什麼婚！」他也心疼小霜的一對兒女遭到酸民針對，「攻擊我可以，但不要欺負小朋友，他們是無辜的，我也想為這兩個小朋友跟我自清。」不捨呼籲：「社會怎麼會變這樣欺負小孩，說人家是私生子什麼的，小孩子長大看到怎麼辦，網友攻擊人還是儘量口下留情。」

小豬也說，以前被抹黑、攻擊都默默承受，「我以後有被抹黑什麼的都會直接說、解釋，以前都覺得算了，但從出書那刻開始，我決定為自己解釋！」且他這次新書銷量不錯，火速就二刷。

▲▼ 羅志祥傻眼澄清沒有要跟經紀人結婚 。（圖／記者呂佳賢攝）



小豬在書中曾提到自己被確診罹患「微笑憂鬱症」，他表示自己真的沒有感覺，是有一次為了說服罹患失智症的媽媽做治療，自己先做檢查讓媽媽安心，沒想到報告出爐才發現確診「微笑憂鬱症」，醫生說可能是他一直掛心媽媽的病情，自己生病了也毫無自覺，但他一直不覺得自己生病，也因擔心吃藥影響工作，沒有吃藥治療，樂觀說自己目前狀況都很OK。