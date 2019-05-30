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跑到一半突然脫了！　實力派男歌手「六塊肌」嚇翻

▲▼王大文。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲王大文跑到一半，脫去上衣秀出好身材。（圖／寬寬整合行銷提供）

記者關韶文／台北報導

歌手王大文秀出好身材，五月初他在高雄參賽，太陽下曝曬，不時秀出鍛鍊有成的二頭肌，跑到一半不敵爆熱氣候，更直接大方脫去上衣。這次他擔任「斯巴達野獸隊長」身份領軍擔任活動大使，邀請大家一起參加野獸級賽事，突破自我極限，創造美好的生活！
 
五月初才以選手資格報名參賽的王大文，當時展現過人體力，只花1小時24分完成5公里障礙跑，讓他迅速晉身「斯巴達野獸隊長」擔任活動大使，能接下代言，他驚喜表示：「完全沒想到會有這麼棒的機會，我明明是創作歌手，以前只管音樂，不重視健康也不運動。一聽到要接下推廣大使，我就很興奮，很開心，只想尖叫！第一次完賽時就很抗奮，一直享受參賽的過程。」

▲▼王大文。（圖／寬寬整合行銷提供）

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▲▼王大文愛上健身。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲▼王大文。（圖／寬寬整合行銷提供）

工作人員看他這麼熱愛，決定幫他接下更多運動代言，要他全身上下肌肉大爆發，「我以前不愛運動所以那時候沒什麼感覺，甚至覺得所有參加障礙賽的人都是瘋子。」過去他曾靠著運動走出低潮期，現在養成健康生活，也愛上健身、徒手體操。
 
站在舞台上的王大文，自信露出笑容，衣服底下藏著精實背肌，是他身體部位最自豪的地方，一次可以拉單槓到16下，「我也在新專輯的主打歌《國際太空站》的MV裡面，露了我的背肌。是我人生第一次！MV出來了之後還以為背肌的畫面是電腦特效畫上去的，但確實是我本人。」

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