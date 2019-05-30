趙斗淳妻聽《素媛》女童住隔壁：我不在乎！　「我老公人很好，喝了酒才那樣」

記者張筱涵／綜合報導

南韓節目《實事探查隊》（暫譯，실화탐사대）不只首次公開性侵案趙斗淳的長相，29日播出的節目中也播出了被害者的無力，同時也揭露了南韓政府在管理上的疏失，因為他們查到的性侵犯地址竟然只是一塊已經被打掉的大樓空地。

▲▼趙斗淳案曾被翻拍成電影《希望：為愛重生》（原文譯《素媛》，소원）。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc／naver movie）

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《實事探查隊》這陣子探討的話題是「消失的性侵犯者」，在上一期節目中不只公開了震撼全韓的性侵案犯人趙斗淳長相，同時也搜查了其他性侵案件。他們在透過「性犯罪者公告e」網站找到一些性侵犯登記的住址想實際探訪，怎料循著地址找到的不只有別人家的，還有在小學前面的空地或空屋，這讓記者們都相當驚慌。

▲南韓有特設「性犯罪者公告e」讓民眾可以看到性侵犯住處和長相。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc）

另外，《實事探查隊》也訪問到了趙斗淳案被害者娜英（化名）的父親，談到節目組公開趙斗淳的長相其實是違法的，那對方是怎麼想的呢？娜英爸爸說：「那太不像話了！如果節目組因此變犯人，那請連我也一起懲處吧！我也一起接受懲處！如果要繳罰金就我來繳吧，（我反而還覺得）現在才公開趙斗淳的長相太晚了。」

▲娜英爸爸很不能理解公開趙斗淳長相竟是違法的。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc）

娜英爸爸談到性侵犯再犯的機率還是這麼高，這11年來有因為電子腳鐐有過什麼的改變嗎？性侵犯有因此減少或是改變嗎？連續2個提問讓在棚內看訪問的主持人和記者都忍不住大嘆了口氣。

其實原本娜英爸爸已經和孩子約定好不再接受任何訪問，因為不想再回想起當時那些惡夢般的日子，但這次會決定出面，就是因為趙斗淳妻子住處竟然只在自家半徑500公尺範圍裡，知道真相後一家人全都驚訝地說不出話來：「我們該搬家嗎？還是該直接離開這個地球？為什麼是被害者要收拾行李四處逃亡？這件事真的很令人悲痛，加害者有人權法保護，被害者卻像個罪人要隱姓埋名、銷聲匿跡過活。」

▲娜英爸爸吐露身為被害者無奈的心聲。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc）

《實事探查隊》記者實際找到趙斗淳妻子，對方一知道是記者情緒就相當激昂：「別再問了！快走吧！我沒什麼話要說的。」一陣子後才比較平靜地說11年來都還是有去探監，彼此也沒有離婚，一聽到趙斗淳陳述書寫到對自己的深愛就嘆氣說：「唉，不喝酒的時候在家很好的，喝了酒才那樣。」

▲趙斗淳妻子不在乎娜英住哪，過著怎樣的生活。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc）

然而，趙斗淳妻子得知娜英一家就住在附近又瞬間變得激動：「那種事情我不清楚啦！我不在乎這種事情，那個人要住哪我都不知道也不在乎，我根本不想知道這種事。」記者實際開車從趙斗淳妻子家到娜英家發現竟然只花不到3分鐘的時間，讓棚內主持人都十分驚訝。

▲從趙斗淳妻子開車到娜英家不到3分鐘就到了。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc）

離趙斗淳出獄只剩不到565天，這樣的距離以及趙斗淳有可能回到妻子居住地一起住讓人跟著一起驚慌，但因為大韓民國憲法第14條「每一位國民都有居住遷移的自由」，因此就算趙斗淳出獄後回到妻子家居住也是沒辦法的事情。虐童被害者協會代表徐惠廷（音譯，서혜정）指出：「希望法律至少能限制他們（性侵犯）的居住地，希望快點制定（性侵犯）不能住在被害者家、小學、幼稚園半徑3公里範圍的法規，這樣的話多少能阻止憾事再發生。」

▼趙斗淳案被翻拍成電影《希望：為愛重生》後受到矚目，如今趙斗淳將在565天後出獄。（影片／取自YouTube，如遭刪除請見諒）