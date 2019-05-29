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原子邦妮從「180人唱到千人」　三場巡迴公開年度動向！

記者關韶文／台北報導

療癒系電音組合原子邦妮「2019 我在宇宙的邊緣」北中高三地巡迴演唱會，成功在高雄畫下圓滿句點。此外，原子邦妮即透露新專輯的製作正如火如荼進行中，接下來將進入創作閉關期！

迷們抱持著相仿高雄氣溫的高度熱情，開演前五個小時便湧現排隊人潮等待入場。現場工作人員也打趣呼應演唱會主題「我在宇宙的邊緣」，帶著周邊單穿梭在隊伍中詢問「有沒有一個人來，想買周邊又怕被插隊的」，與粉絲有趣互動吸引不少「邊緣人」搶先登記熱門周邊商品。

▲▼原子邦妮。（圖／滾石唱片提供）

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▲▼原子邦妮舉辦巡迴演唱會。（圖／滾石唱片提供）

▲▼原子邦妮。（圖／滾石唱片提供）

開場後，主唱查查與舞蹈總監球球、蔡依林的舞者蕊蕊在台上動感獻舞，成為本次巡演最大亮點之一。舞者老師們更稱讚查查「安排的功課都很認真做」，三場演出後，原先對舞蹈一竅不通的查查也彷彿「毛毛蟲變蝴蝶」，期待在未來演出帶給歌迷更多肢體律動的呈現。

查查說到，或許其他人覺得「原子邦妮的音樂很怪，團名也怪」，但看著大家沉醉的神情、隨著音樂擺動身體、大聲跟唱著每首歌曲，「也許有些人不懂，但你不是孤單的」，因為齊聚在場的每個人都是「原子邦妮」，透過音樂在宇宙一角彼此陪伴。從180人的小場唱到千人舞台，也讓原子邦妮感謝歌迷的一路陪伴。

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