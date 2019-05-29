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郭泓志引退後轉戰歌壇？　與金曲歌王合作現場曝光

記者蔡琛儀／台北報導

以超馬選手陳彥博為主角的紀錄片電影《出發》，由金曲歌王乱彈阿翔打造的主題曲《每個瞬間Every Moment》，名人大合唱版找來棒球好手郭泓志、 陳傑憲、張志豪、蘇智傑及鐵人三項選手李筱瑜、Janet、大霈、黃子佼、浩角翔起、前B.A.D團員DANNY，以及今年HBL冠軍能仁男籃和南山女籃、Youtuber HowHow、蔡哥共襄盛舉，陣仗相當強大。

▲▼乱彈阿翔。（圖／相信音樂提供）

▲乱彈阿翔帶八仙果去探郭泓志班。（圖／相信音樂提供）

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郭泓志笑說平時真的很少唱歌，但為了支持主題曲，他錄音前還去KTV練習，相當用心，問他在KTV都唱哪一首歌練習，他居然回答：「剛好朋友生日就唱了生日快樂歌。」讓在場人笑到不行。

錄音當天乱彈阿翔特地帶了一大串八仙果來探班，謝謝郭泓志力挺，由於去年郭泓志引退，乱彈阿翔打趣表示歡迎他「加入音樂圈」，並說：「八仙果吃到第3顆就可以出專輯了！」郭泓志則回：「那我下次要帶棒球來換。」讓現場又是一片笑聲。

▲▼乱彈阿翔。（圖／相信音樂提供）

▲▼Janet和黃子佼也情義相挺。（圖／相信音樂提供）

▲▼乱彈阿翔。（圖／相信音樂提供）

而黃子佼更是排除萬難鼎力相助，忙碌的他錄音當天早已錄影又商演一整天，但一到達錄音室，仍精神奕奕又中氣十足，拍攝MV時，導演要求不同情緒表現，他也有求必應，他對於電影的主題感性說：「我其實有很多很多的猶豫，像我已經快50歲了，如果你很年輕的話，千萬不要像我到快50歲時還在說『哎呀我為什麼不早點怎麼樣』。」

Janet更是為了力挺，在歌曲中秀出小提琴solo，驚豔全場；浩角翔起的阿翔也分享《出發》帶給他的啟發：「夢想就是一個方向，你朝著這個方向走，就可以達成夢想。」浩子也提到：「真正有去行動的人是會發光會開心，不用睡覺就很有精神！」HBL能仁男籃的球員們也是第一次參與錄音跟拍MV。

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

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