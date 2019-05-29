《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

記者張筱涵／綜合報導

南韓性侵犯趙斗淳（조두순）當年狠毒性侵年僅8歲的娜英（化名）案件震驚南韓，將在2020年出獄的關係又再次受到矚目，娜英爸爸感到相當害怕外，61萬名民眾也都連署反對。沒想到29日又傳出更驚人的消息，被害人和加害人這10年來竟然就住在相隔不到500公尺的地方。

▲趙斗淳的長相一直到2019年才曝光。（圖／翻攝自韓網）

趙斗淳在2008年8月時強擄娜英到京畿道安山市某教會廁所裡，要求對方口交遭到拒絕後就狠心毆打勒頸到暈倒為止，但他並沒有因此心軟放過，反而性侵已經失去意識的娜英，最後怕精液殘留還拿工具試圖清除，導致娜英小腿全身傷痕累累，腓骨骨折，大小腸也都流出體外。娜英搶救後雖救回一命，但大腸到肛門段皆切除，終身須掛著尿袋生活，留下永久性的傷害。

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▲「趙斗淳事件」曾被改編成電影《希望：為愛重生》（另譯：《素媛》）。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

不過，趙斗淳只被判12年的有期徒刑將在2020年出獄，消息一出不只南韓民眾將近61萬人連署反對，娜英爸爸也表示很擔心趙斗淳會來報復孩子。更驚人的是，雙方家人在事件後都搬了家平靜度過11年的日子，但在南韓節目《實事勘察隊》（暫譯，실화탐사대）深入探討後才發現，他們這麼長的時間以來就住在相隔不到500公尺的地方，而且趙斗淳妻子日前雖然又再搬了一次家，但還是在離娜英一家不到1公里的距離。

再不到1年的時間趙斗淳就要出獄了，《實事勘察隊》記者詢問警方究竟有沒有阻止趙斗淳回到娜英家附近生活的法律，答案竟然是「沒有」，娜英一家人得知這件事情後受到相當大的衝擊，娜英爸氣憤地說：「為什麼是被害者要逃。」

▲娜英的爸爸氣得說「為什麼是被害者要逃」。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

▼《實事勘察隊》第34集預告。（影片／取自다큐하우스YouTube，如遭刪除請見諒）