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奉俊昊咖啡廳偷聽對話寫出《寄生上流》　得獎連總統也發文！

記者吳孟庭／綜合報導

韓國電影《寄生上流》在坎城影展獲得最高榮耀的金棕櫚獎，寫下韓國影史以來第一部獲得該獎殊榮的新紀錄，不但今（26）日登上各大韓網與媒體版面，南韓總統文在寅更發文祝賀，「『奉俊昊』這個名字讓人感到驕傲」。《鬼怪》女主角金高銀、韓志旼、劉亞仁等都在IG為韓國電影歷史性的一刻慶祝。

▲▼奉俊昊《寄生上流》獲得坎城影展金棕櫚獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲奉俊昊（左）執導《寄生上流》獲得坎城影展金棕櫚獎。（圖／達志影像／美聯社）

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金高銀在IG發出《寄生上流》海報，留言寫下「哇！」，接著女演員韓志旼在該文下留言，「太強了對吧！」男演員劉亞仁去年主演李滄東（이창동）導演執導的《燃燒烈愛》，雖然在坎城影展評價不俗，但最終鎩羽而歸。得知《寄生上流》終於抱走坎城最佳電影獎項，在IG用英文寫「Huge proud！（巨大的驕傲）」來表達他的喜悅。

▲劉亞仁恭喜《寄生上流》獲得坎城影展金棕櫚獎。（圖／翻攝自劉亞仁IG）

▲劉亞仁恭喜《寄生上流》獲得坎城影展金棕櫚獎。（圖／翻攝自劉亞仁IG）

南韓總統文在寅也在官方Facebook上祝賀並感謝電影工作人員付出，「為《寄生上流》傾注熱情的所有人，讓我們為自己的電影贏得了極大的自豪感。我代表國民向你們深深感謝，尤其是從12歲開始就一步一步實現夢想，成為現在的世界級導演，『奉俊昊』這個名字讓人感到驕傲。」

文在寅繼續表示，「奉俊昊導演的電影是從我們日常生活為出發，展現出日常的奔放性與珍貴感，重新發現那些看起來沒什麼的人生故事，真的非常了不起。」還補充，「非常好奇這部電影，希望趕快能看到。」尤其適逢韓國電影100周年，《寄生上流》在坎城的捷報，南韓文藝界舉國歡慶！

▲南韓總統文在寅恭喜《寄生上流》獲得坎城影展金棕櫚獎。（圖／翻攝自文在寅臉書）

▲南韓總統文在寅也發文恭喜《寄生上流》。（圖／翻攝自文在寅臉書）

得獎後奉俊昊在當晚的記者會上謙虛表示，「2006年法國舉辦過金綺泳（김기영）導演的大規模回顧展，當時獲得法國人的狂熱反響。雖然我因《寄生上流》得獎，但我在韓國並不是某天突然就能獨自拍出一部電影，歷史上有很多像金綺泳一般偉大的導演，希望能多多舉辦這種能回顧韓國電影歷史的活動。」

「希望能在接下來一年，讓更多人知道韓國也有像日本黑澤明、中國張藝謀這樣的亞洲巨匠的存在就好了。」奉俊昊更分享他如何寫出《寄生上流》的劇本，「我是在咖啡廳裏面撰寫劇本的，聽到後方傳來的人們聊天的各種聲音，帶給我許多刺激與想法，其實當下沒有意識到我正在寫的台詞或場面，要符合哪種電影種類或氛圍。」

奉俊昊導演的作品，種類多元，但卻有其共通點，那就是劇情無法預測，總是充滿巧思與機智的台詞，以及演員呈現出來的默契，都讓觀眾難以忘懷。其實韓國媒體在坎城看完《寄生上流》後，評價：「這是奉俊昊導演至今最棒的作品」、「是一部對現代社會銳利洞察下端出的傑作」，甚至給予至高評價「有一個叫做奉俊昊的電影類型名稱誕生了」

▲▼《寄生上流》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《寄生上流》也即將在6月底在台上映。（圖／CatchPlay提供）

今年不過49歲的奉俊昊，從2003年的《殺人回憶》獲得當年國內最佳導演後而享譽盛名，隔3年拍出《駭人怪物》不但打破眾多南韓影史紀錄，也首度以此片受邀在坎城影展的「導演雙周」播映。接下來的《東京！》、金惠子與元斌主演的《非常母親》也再度受邀，2017年《玉子》甚至首次登上主競賽單元候選名單。

▲▼奉俊昊《寄生上流》奪下72屆坎城金棕櫚大獎。（圖／CFP）

▲奉俊昊終於奪下坎城金棕櫚大獎。（圖／CFP）

韓國電影走向國際，要從2002年「韓國電影教父」林權澤（임권택）導演的《春香傳》開始，到《寄生上流》共17部進入坎城影展主要競賽部門，但其中僅5部得獎，包含林權澤以《春香傳》獲得最佳導演獎，2004年朴贊郁（박찬욱）執導的《原罪犯》與2009年《玉子》皆獲得評審團大獎，2007年李滄東《密陽》女主角全道嬿（전도연）首度奪下坎城影后，2010年李滄東《生命之詩》則獲得最佳劇本，奉俊昊《寄生上流》是首度獲得坎城最佳電影（金棕櫚獎）的韓國電影。

《寄生上流》描述一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊 飾）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植  飾）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均 飾）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中。《寄生上流》將於6月28日在台上映。

★圖片為版權照片，由達志影像、CFP供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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寄生上流, 奉俊昊, 文在寅, 劉亞仁, 坎城影展

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