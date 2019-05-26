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《寄生上流》坎城影展評審團「全票通過」　得獎關鍵曝光

記者洪文／綜合報導
 
南韓名導奉俊昊執導的諷刺懸疑新作《寄生上流》（Parasite）獲得坎城影展最佳影片金棕櫚大獎，這是南韓影史首次獲得這項殊榮。評審團主席阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro González Iñárritu）表示，評審團9票全體一致通過，「這是一部非常在地的電影，又能不帶批判地揭露全球皆然的問題，精彩且俐落地展現電影的本質。」

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▲▼奉俊昊《寄生上流》獲得坎城影展金棕櫚獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲奉俊昊執導、宋康昊主演的《寄生上流》獲得坎城影展金棕櫚獎。（圖／達志影像／美聯社）

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導演奉俊昊與男主角宋康昊一同興奮上台領獎，他興奮地說：「《寄生上流》是一趟很棒的電影冒險，能夠完成這部獨特又前所未見的電影，要感謝眾多與我一起努力的夥伴，尤其是優秀的演員們，沒有他們，我一個鏡頭都拍不出來。而男主角宋康昊在台上表示：「我想要把這份榮耀獻給所有熱情教導我、我所尊敬的韓國演員們。」奉俊昊最後感性做了結語：「我從12歲就熱愛電影，立志成為電影導演，從沒想過有一天能摸到這座獎。」語畢，全場響起如雷掌聲。

▲▼奉俊昊《寄生上流》奪下72屆坎城金棕櫚大獎。（圖／CFP）

▲奉俊昊上台領獎相當興奮。（圖／CFP）

評審團主席阿利安卓崗札雷伊納利圖透露，評審團9票一致通過《寄生上流》獲得金棕櫚獎，「我們是跟著觀眾一起看電影，我們討論的不只是電影的好壞，也會討論觀影的體驗以及觀眾的反應。」同時，他盛讚這部電影「結合不同類型和基調，帶來出乎意料的觀影體驗，這是一部非常在地的電影，又能不帶批判地揭露全球皆然的問題，精彩且俐落地展現電影的本質。」

▲▼《寄生上流》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《寄生上流》台灣海報。（圖／CatchPlay提供）

頒獎典禮會後，導演奉俊昊表示：「今年是韓國電影100年，《寄生上流》獲獎是坎城影展送給我、送給韓國電影的禮物。」他希望韓國電影未來能受到世界上更多關注，「雖然我是第一個得到金棕櫚的韓國導演，卻不是唯一一個有資格獲獎的韓國導演。」對於自己創造出獨樹一幟的類型風格，他稱在創作時往往跟著自己的直覺走，「我依循著類型片的傳統，但又致力打破窠臼，傳統與突破同時並行。」

▲▼《寄生上流》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《寄生上流》劇照。（圖／CatchPlay提供）

《寄生上流》由宋康昊、李善均、崔宇植、朴素丹、曹汝貞、張惠珍等演技派演員聯手主演，描述貧困的四口之家處心積慮想要讓兒女受雇於富有家庭，卻也讓背景懸殊的兩家命運逐漸糾結交纏。劇情游刃有餘地遊走於趣味、諷刺、懸疑、驚悚之間，反映階級差異與貧富差距等社會現狀，是一部前所未見、難以歸類的「家庭悲喜劇」。

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事實上，《寄生上流》在坎城影展首映之後，口碑爆棚、大放異彩，不僅在坎城場刊獲評為最高分3.5分，《衛報》（The Guardian）和《綜藝報》（Variety）等諸多國際媒體均盛譽這是奉俊昊最棒的作品，獲獎實至名歸。

 《寄生上流》將於6月28日在台上映。

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