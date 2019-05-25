彩虹同婚／王小棣凱道證婚！沒能和已逝黃黎明走到這一步：我可以為她做更多…

記者林映妤／專訪

65歲知名編導王小棣25日受邀出席「2019凱道同婚宴」擔任證婚人，他接受《ETtoday》訪問，透露自己從公投前後、專法通過，一直到昨（24日）同志登記結婚第一天，都持續關心相關新聞，他也感嘆與已逝伴侶黃黎明沒能走到這一步，「那些手續我可以辦的話，我就能為黃老師做更多事了…」

▲▼王小棣今擔任凱道同婚宴證婚人。（圖／記者李毓康攝）

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台灣伴侶權益推動聯盟為了慶祝同婚法案上路，今在總統府前凱達格蘭大道上舉辦「2019凱道同婚宴」，席開160桌。同婚宴由艾怡良作為開場嘉賓，在「同志集體證婚典禮」橋段則有20對穿著禮服的同志新人，一同步上鋪在凱道的紅毯，接受王小棣祝福，並在他的見證下，互相交換信物，完成結婚儀式。

王小棣在儀式前其實還在趕拍新戲，他接受《ETtoday》訪問，笑說：「覺得自己都沒有做什麼事（貢獻），看到好多人在為這件事努力。剛剛我還在拍攝，沒想到（擔任證婚人）那麼正式，我只想說要一起來打氣。」

▲▼凱道同婚宴席開160桌，相當熱鬧。（圖／記者李毓康攝）

曾緊張專法不會過，因為王小棣之前聽演講時，主辦人分享從國外學習的經驗，擔心公投結果反而造成更多社會撕裂，就算現在專法過了，也仍有許多對立衝突與不理解，「但仔細想一下，黑人、女人沒多久以前還不能投票，所以關於『人權』，慢慢地大家會了解的，希望大家知道，台灣做為文明社會已經進了一步，希望大家不要對立、放寬心，台灣一直有在往前走。」

對於激烈反對聲浪，王小棣也說，「專法通過當天我非常感動，沒想過台灣真的有這一天，對不同意（同婚）的人來說當然是不同感受，但我們有能力，相信我們的社會有包容、理解的力量。」

▲王小棣與他的伴侶兼事業夥伴黃黎明。（圖／資料照／稻田電影工作室提供）

與已故伴侶黃黎明相互扶持2、30年，仍始終沒有名份，會遺憾沒能和黃老師走到這一步嗎？王小棣坦言，以前還真沒去想這件事，「我們沒有覺得需要這部分（婚姻），這樣講好了，真正相愛的2個人不需要外在形式，但後來我看到許多同志現在可以為對方保保險，甚至是醫療上的需求，那些都是生活相關所需的基本權利，同志擁有這些權利是不會傷害到別人的。」

「如果說遺憾，那就是『我們的選擇是生命的必然』，遺憾是當時收到傷害的感覺，那些手續如果我可以辦的話，我就能為黃老師做更多的事…」

今擔任證婚人，有什麼話想和一路走來飽受歧視或是對無法受法律保障的同志們說呢？王小棣一聽笑說，「我覺得他們都很勇敢，我不需要說，我只為他們開心，這是一件很棒的事。」他身邊也有同志朋友昨去登記，王小棣一點都不擔心紅包要包更多了，心裡只覺得暖暖的。