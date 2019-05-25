ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雙胞胎超商休息區量血壓　一轉頭...竟是「這群人」展榮展瑞！

記者林彥君／台北報導

「這群人」展榮和展瑞參與「第十一屆全國健康日，一日乖孫」活動，兩人今（25日）以神秘客身份突擊超商，協助居民量測血壓及腰圍，讓參與的民眾看到又驚又喜，紛紛搶和偶像合照。展榮和展瑞互測腰圍，分別是80公分、77公分，展瑞嗆展榮：「我已經故意挺肚子，還少你3公分！」

▲▼展榮展瑞。（圖／千禧之愛健康基金會提供）

▲展榮展瑞突擊超商幫民眾量血壓。（圖／千禧之愛健康基金會提供）

展榮透露，私下會找朋友響應公益活動，因平時活潑形象，自認不適合當活動志工，笑說：「大家可能會覺得我們不正經！」展榮在當替代役時，曾到安養院服務，讓原本不善於和長輩溝通的他，對長輩講話更有耐心，也間接影響了展瑞。

請繼續往下閱讀...

展瑞提到，因為家族是大家庭，平常和家人相處都會大小聲，展榮提醒他：「對老年人要像對嬰兒般對待，他們只是外型是大人，心智已漸漸退化成小孩。」呼籲家中若有老年人，應要多陪伴，「陪伴長輩了解健康狀況，一個簡單的小動作就是孝順的行為，健康是史上最重要的事。」

▲▼展榮展瑞。（圖／千禧之愛健康基金會提供）

▲展榮現場測量血壓。（圖／千禧之愛健康基金會提供）

展瑞認為，不分年齡都應關注自己的健康，透露住在舊金山的姑姑上個月因罹患癌症過世，讓他感嘆人生無常，他回憶姑姑是位看護，平時會健走、身體硬朗，注意他人卻忽略自己，「姑姑平常照顧病床上的病人，很遺憾她發現癌症時，已經是末期，姑姑不會用3C產品，得知訊息時已來不及了。」

▲▼展榮展瑞。（圖／千禧之愛健康基金會提供）

▲展瑞在活動中測量腰圍。（圖／千禧之愛健康基金會提供）

推薦閱讀

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

結婚1年..阿嬌爆婚變！挨酸「婚結得不值」　深夜連PO 2照片曝近況

結婚1年..阿嬌爆婚變！挨酸「婚結得不值」　深夜連PO 2照片曝近況

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

小蜜桃姐姐婚變「10億老公欠債蒸發」！　嫁豪門7年夢碎…4600萬存款遭凍結

隋棠老三Olie「暴風成長」　5月大全身照曝光…網一看傻了！

隋棠老三Olie「暴風成長」　5月大全身照曝光…網一看傻了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

薔薔上班第1天「被開除」！　老闆氣炸叫她滾：真是請鬼拿藥單

女模裙子移位「重要2點」全走光！　驚慌急伸手遮…來不及了

結婚1年..阿嬌爆婚變！挨酸「婚結得不值」　深夜連PO 2照片曝近況

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

這群人, 展榮, 展瑞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鏡面反射Popu寶兒「真實身材」！　中空照3個月前後對比…庭萱：強
  2. 9歲Kimi玩卡丁車洩真實身高！　站林志穎旁邊「只差一個頭」
  3. 馬國明新戲出意外！　男星從高處摔下「頭部撞傷」送醫
  4. 王子揭13年前《棒棒堂》出道秘辛　「我反對用王子當藝名」
  5. 《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰
  6. 《如懿傳》日本劇名飄「中二」味！　網傻眼：雷都爆光啦
  7. 神話Andy台語甜喊：某ㄟ甲奔！　500粉絲拋繡球搶親
  8. 郭彥均汽車旅館泡澡...巴鈺共浴海綿搓背　他痛喊：去魚鱗嗎！
  9. 李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病
  10. 雙胞胎超商休息區量血壓　一轉頭...竟是「這群人」展榮展瑞！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366