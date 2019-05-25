雙胞胎超商休息區量血壓　一轉頭...竟是「這群人」展榮展瑞！

記者林彥君／台北報導

「這群人」展榮和展瑞參與「第十一屆全國健康日，一日乖孫」活動，兩人今（25日）以神秘客身份突擊超商，協助居民量測血壓及腰圍，讓參與的民眾看到又驚又喜，紛紛搶和偶像合照。展榮和展瑞互測腰圍，分別是80公分、77公分，展瑞嗆展榮：「我已經故意挺肚子，還少你3公分！」

▲展榮展瑞突擊超商幫民眾量血壓。（圖／千禧之愛健康基金會提供）

展榮透露，私下會找朋友響應公益活動，因平時活潑形象，自認不適合當活動志工，笑說：「大家可能會覺得我們不正經！」展榮在當替代役時，曾到安養院服務，讓原本不善於和長輩溝通的他，對長輩講話更有耐心，也間接影響了展瑞。

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展瑞提到，因為家族是大家庭，平常和家人相處都會大小聲，展榮提醒他：「對老年人要像對嬰兒般對待，他們只是外型是大人，心智已漸漸退化成小孩。」呼籲家中若有老年人，應要多陪伴，「陪伴長輩了解健康狀況，一個簡單的小動作就是孝順的行為，健康是史上最重要的事。」

▲展榮現場測量血壓。（圖／千禧之愛健康基金會提供）

展瑞認為，不分年齡都應關注自己的健康，透露住在舊金山的姑姑上個月因罹患癌症過世，讓他感嘆人生無常，他回憶姑姑是位看護，平時會健走、身體硬朗，注意他人卻忽略自己，「姑姑平常照顧病床上的病人，很遺憾她發現癌症時，已經是末期，姑姑不會用3C產品，得知訊息時已來不及了。」

▲展瑞在活動中測量腰圍。（圖／千禧之愛健康基金會提供）