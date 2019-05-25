《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣網路漫畫《女神降臨》日前爆出畫家「貓咪（야옹이，Yaongyi）」的真面目，超不科學真實身材與美貌，被評根本就是在畫自己，這部作品也即將改編成電視劇。沒想到，作者日前投下震撼彈，宣布將休刊2個月時間，她事後也在IG吐露真實原因，讓不少粉絲既崩潰又心疼。

▲《女神降臨》日前突宣布休刊，震驚大票粉絲。（圖／翻攝自WEBTOON、야옹이IG）

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－－以下有雷－－

雖然將被改編成電視劇，但《女神降臨》尚未完結，男、女主角雖然已經表明彼此心意，卻因為男主父親生病的關係，雙方被迫分隔兩地，錯過了交往時機。目前劇情也來到關鍵點，不少粉絲都對2人何時能重逢，抱持著高度期待，沒想到，在第59話的最後，作者貓咪竟拋下震撼彈，宣布休刊，預計將暫停更新約2個月時間。

貓咪坦言，自己和幫忙她上色的小幫手，從連載開始至今，都沒有好好休息過，「體力跟意志力好像都消耗殆盡了，所以打算去充電休息一下。」她也表示，對先前曾留言感謝她都沒休刊的讀者，感到非常抱歉，同時也樂觀表示，日後要走的路還很長，「所以我們決定，去補充一下體力再回來。」

▲貓咪先前因為女神般外表掀起轟動，沒想到因為太過勞累導致視力下降。（圖／翻攝自야옹이IG）

不久後，貓咪也透過IG帳號，吐露會決定休刊的背後原因，因為先前實在太過勞累，她的視力急遽下降，從原先的2.0，到如今只剩下0.1，甚至還罹患了黃斑部病變。此外，她也因為連載期間太忙，都沒有時間運動，不僅體重增加了7公斤，骨頭關節也有所影響，於是，在休刊期間，她每天有持續運動，想找回健康的自己。

休刊消息一出，令大票苦等更新的粉絲崩潰驚呼，「不要啊啊啊」、「剛好斷在很重要的地方啊啊啊」、「要瘋了，看到休刊2個月簡直晴天霹靂」。不過，貓咪吐露背後原因後，也讓不少網友心疼不已，希望她能好好休息，待儲備好體力後再強勢回歸。