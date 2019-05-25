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李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

記者吳孟庭／綜合報導

南韓綜藝節目《Running Man》開播將近9年，紅遍世界各地，不過成員們不只是被淋水、砸奶油這麼簡單，每個人經常是用生命在拍攝。成員HAHA（哈哈）就透露，「成員全部都患有椎間盤突出」，甚至李光洙痛起來還被經紀人公主抱去就醫，「全都做過手術」，讓人聽了感動卻又無比擔心。

▲HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病：李光洙被抱起來送醫院。（圖／翻攝自Running Man IG）

▲HAHA洩李光洙一次拍攝結束後，在家被抱起來送醫院。（圖／翻攝自Running Man IG）

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HAHA最近受邀拍攝一位南韓著名的英裔YouTuber「英國男子」的影片，英國男子用流利韓文解釋，他們團隊中有一位英國來的員工，雖然一句韓語都不會，但看著《Running Man》節目都會爆笑出來，大讚節目跟成員盡力帶給大家歡樂，所以觀眾才不用懂語言就能理解。

一開始HAHA先是謙虛地回應，「這是幸運啦幸運，並不是我有實力。」被問到拍攝時都很有趣吧？他才語重心長表示，「拍攝期間沒有人的椎間盤是不突出的，就是每個人都有椎間盤突出的毛病。」

▲HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病：李光洙被抱起來送醫院。（圖／翻攝自YouTube／영국남자 Korean Englishman）

▲▼HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病，李光洙被抱起來送醫院。（圖／翻攝自YouTube／영국남자 Korean Englishman）

▲HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病：李光洙被抱起來送醫院。（圖／翻攝自YouTube／영국남자 Korean Englishman）

「鍾國哥是最先發生的，過來是在錫哥，他原本就有這個毛病，因為我們是一路拍到底的關係，光洙則是在拍完後回家睡覺，起床的時候發生的，是經紀人把他這樣抱著去...（醫院）。」HAHA說著比出公主抱的姿勢，重現李光洙事發當時的狀況。

▲HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病：李光洙被抱起來送醫院。（圖／翻攝自YouTube／영국남자 Korean Englishman）

▲▼HAHA說沒時間復健，和RM成員多年產生了戰友之情。（圖／翻攝自YouTube／영국남자 Korean Englishman）

▲HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病：李光洙被抱起來送醫院。（圖／翻攝自YouTube／영국남자 Korean Englishman）

HAHA表示成員每個人都做過治療椎間盤突出的手術，「可以說沒有人的身體是正常的，需要去復健，但連復健的時間都沒有，因此10年間很有趣地一起進行拍攝後，逐漸地誕生了戰友的情感，某種志同道合的同志之情。」

▼HAHA曝光《RM》成員私下全都生病。（影片來源：YouTube 영국남자 Korean Englishman）

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