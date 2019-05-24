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「國際巨星」跨海挺台灣同婚！　留言吵一團：好好看一下地圖吧

記者李玟儀／綜合報導

台灣同婚專法在24日正式上路，象徵著亞洲同志權益的大邁進，在這之前有不少明星發聲力挺，包括張惠妹、蔡依林等人，甚至還有南韓歌手CL，不僅如此美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）也關注到此事，特別發文為同志們獻上祝福。

▲▼艾倫發文提到台灣同婚。（圖／翻攝自臉書、推特／Ellen DeGeneres）

▲▼艾倫發文提到台灣同婚。（圖／翻攝自臉書、推特／Ellen DeGeneres）

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▲▼艾倫發文提到台灣同婚。（圖／翻攝自臉書、推特／Ellen DeGeneres）

艾倫是知名脫口秀節目《艾倫秀》的主持人，在美國當地時間23日特別發文：「Taiwan is now the first Asian country to allow marriage equality. Let’s celebrate every step in the right direction.」慶祝台灣在婚姻平權的道路上，朝著正確的方向前進。

只是艾倫在文內使用了「country」字樣，果然在留言處掀起網友議論，有網友戲稱她可能會因此惹禍上身，要她好好看看世界地圖，或是開除「那個幫妳發文的人」，不過也有人認為這個單字可以解釋為國家、地區，端看每個人如何解讀。

▲▼艾倫發文提到台灣同婚。（圖／翻攝自臉書、推特／Ellen DeGeneres）

▲艾倫發文，引起網友議論。（圖／翻攝自推特／Ellen DeGeneres）

另外，根據內政部公布的資料顯示，截至24日下午2時，全台灣辦理同性伴侶的結婚對數共363對，其中男性116對、女性247對；按縣市別觀察，以新北市74對最多，高雄市58對第二，台北市55對第三。值得一提的是，全台第一對登記完成的同婚新人，是位在台南市安南區。

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艾倫狄珍妮, Ellen DeGeneres, 同婚, 同婚專法, 艾倫秀, Ellen Show

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