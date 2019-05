「國際巨星」跨海挺台灣同婚！　留言吵一團：好好看一下地圖吧

記者李玟儀/綜合報導

台灣同婚專法在24日正式上路,象徵著亞洲同志權益的大邁進,在這之前有不少明星發聲力挺,包括張惠妹、蔡依林等人,甚至還有南韓歌手CL,不僅如此美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮(Ellen DeGeneres)也關注到此事,特別發文為同志們獻上祝福。

▲▼艾倫發文提到台灣同婚。(圖/翻攝自臉書、推特/Ellen DeGeneres)

艾倫是知名脫口秀節目《艾倫秀》的主持人,在美國當地時間23日特別發文:「Taiwan is now the first Asian country to allow marriage equality. Let’s celebrate every step in the right direction.」慶祝台灣在婚姻平權的道路上,朝著正確的方向前進。

只是艾倫在文內使用了「country」字樣,果然在留言處掀起網友議論,有網友戲稱她可能會因此惹禍上身,要她好好看看世界地圖,或是開除「那個幫妳發文的人」,不過也有人認為這個單字可以解釋為國家、地區,端看每個人如何解讀。

▲艾倫發文,引起網友議論。(圖/翻攝自推特/Ellen DeGeneres)

另外,根據內政部公布的資料顯示,截至24日下午2時,全台灣辦理同性伴侶的結婚對數共363對,其中男性116對、女性247對;按縣市別觀察,以新北市74對最多,高雄市58對第二,台北市55對第三。值得一提的是,全台第一對登記完成的同婚新人,是位在台南市安南區。