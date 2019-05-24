家人臥床插管「他只顧合照PO臉書」　雞排妹傻眼嗆：想掐他！

記者李玟儀／綜合報導

社群平台盛行，很多人不管做什麼事都要拍照、打卡，但如果今天是探病呢？蔡康永近日有感而發，「把病中的親友拍下來直接放上網，這麼做之前，請考慮一下吧！」而雞排妹也認同並轉發表示：「我是親屬的話會想掐他。」

▲雞排妹無法理解家人病倒，竟然還有人會在病榻前拍照、PO網。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

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蔡康永日前發文提到，很多人習慣拍照PO網記錄生活，但是如果是探病，這樣的舉動並不恰當，「就算我們自己很喜歡別人觀賞我們臥病在床的模樣，也不表示我們病中的親友會喜歡。」

因為這些親友並不僅僅只是親人或朋友，「他們也仍然是他們自己」，如果由昏迷中醒來，也依然是一個有自己意志的人，而不是用來增添我們發文內容的道具！尊重永遠比拍那些照片、寫那些表示祈福的文字重要。

▲▼雞排妹轉發蔡康永PO文，網有超有共鳴。（圖／翻攝自雞排妹臉書）（圖／翻攝自雞排妹臉書）

蔡康永的這番話引起雞排妹共鳴，她說：「每次看到那種，和插著鼻胃管家人自拍，內文寫一堆現在病危如何如何，還加個祈福符號，我是親屬的話會想掐他。」網友也認同表示，「經歷過家人病危，心裡焦急慌亂的程度根本不會想拍照，更別提放上臉書了。」