Sandy國小遭排擠霸凌「老師冷眼諷活該」　留陰影認：人際關係有問題

記者李玟儀／綜合報導

演藝圈中有不少星二代及富二代，他們大部分都可以稱為「含著金湯匙出生」，雖然從小生活優渥，但也有不為人知的困擾，像吳姍儒（Sandy）就說自己曾經因為爸爸是吳宗憲的關係，國小就遭到霸凌，就連老師也是施暴者。

▲Sandy國小被霸凌。（圖／翻攝自Sandy IG）

Sandy在最新一集的《小明星大跟班》中難得從主持人變來賓，身為演藝圈內知名的星二代代表，她坦承這樣的「背景」對工作有加分效果，像是訪問超級A咖郭富城、劉德華的時候，人家一聽說她是吳宗憲的女兒，頓時距離就拉近不少，而且也有共同話題，這對一個主持人來說，的確是助力。

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只不過有優點就有缺點，Sandy坦言：「我的人際關係好像一直以來都滿有問題的。」在求學過程中，她即便對家裡狀況低調再低調，但爸爸的身分終究藏不住，老師知道了就跟學生家長說，家長又告訴孩子，最後演變成同學間的排擠，她就曾聽同學說過：「我媽說妳們家很複雜，叫我不要跟妳玩。」

▲▼Sandy國小被霸凌。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

但這些都只是輕微的狀況，Sandy回憶在小學4、5年級時，某天趴在學校女兒牆邊看同學打籃球，突然感覺被一股熱氣包圍，這才發覺自己被一群6年級的學長姐拿著糾察隊的棍子圍起來，這些同學你一言我一語說著：「也不怎麼樣嘛」、「妳以為妳家有錢了不起喔！」

Sandy當下沒有太大的反應，只想著忍一時風平浪靜，結果最傷人的是路過的老師，她重現老師當時的神情舉止，斜眼看了一眼後，嘴上說：「嘖，活該！」然後就走了，這對年僅10歲左右的Sandy來說無疑是一大打擊。如今回想起來，她說同學間排擠難免會發生，但最可怕的真的是被老師欺負，等於在學校失去了依靠。

▲▼Sandy甚至被老師欺負。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲第一次聽到Sandy提起往事，驚訝地問：「真的假的？」不過如今事過境遷，他也鼓勵女兒向前看心情放輕鬆，而值得安慰的是，曾被霸凌過的Sandy非但沒有因此意志消沉，從美國求學返台後，也曾在國中、補習班當老師，成為一個真正能給孩子們正向意義的人。