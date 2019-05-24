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《鬼怪》「死鬼CP」久違發糖！李棟旭「因為友情相愛」傲嬌應援孔劉

圖文／鏡週刊

韓星李棟旭今（23日）向孔劉送上咖啡車應援，認證了兩人在《孤單又燦爛的神-鬼怪》結束後不變的友情。孔劉經紀公司今公開咖啡車照片，孔劉以背影示人，指向一旁寫有「希望電影《徐福》大賣，突破千萬名觀眾」的應援布條，網友大讚「死鬼CP友情認證」，也留言祝電影順利。

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  1. 孔劉兩張照片都沒有露出正面，但粉絲看到背影已經很感動。（翻攝自soop boss IG）
  2. 去年孔劉就曾為李棟旭送咖啡應援，還得意標註：「咖啡我先請，1：0」。（翻攝自李棟旭IG）

李棟旭寫道：「金信，今天我準備了比世界上最小的咖啡館更大一點的咖啡館，喝吧！」而車上的招牌寫：「真正因為友情而相愛的鬼怪，這次咖啡是1：1」。電影《徐福》由《建築學概論》導演李龍柱執導，孔劉飾演前情報局要員，遇到各方勢力爭奪克隆人朴寶劍，發生了種種危險事件。出演名單除了孔劉，睽違4年重返大銀幕的朴寶劍飾演人類首位克隆人「徐福」，與近期不斷有作品的趙佑鎮。

《孤單又燦爛的神-鬼怪》讓孔劉與李棟旭被膩稱為「死鬼CP」。（愛奇藝台灣站提供）

其實，去年7月當李棟旭在拍攝《LIFE》時，孔劉即送上咖啡車應援，嗆聲：「前世有什麼重要的，不管你是地獄使者還是醫生，我都一樣討厭你」，還喜滋滋地標註：「咖啡我先請，1：0」。當時李棟旭向咖啡車鞠躬謝謝孔劉應援，還在IG寫：「看似無心但多情的你」，讓戲迷對「死鬼cp」的好交情稱讚不已。

 
 
 
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무심한듯 다정한 그대여

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鏡週刊, 李棟旭, 孔劉, 鬼怪, 死鬼cp

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