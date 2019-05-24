為了白家綺刺青　吳東諺「手腕刺SP Life」告白..挨罵：你瘋了！

記者李玟儀／綜合報導

本土劇女神白家綺和小5歲的吳東諺結婚後，在日前生下可愛的兒子「小肚臍」，一路走來，她從不吝於誇獎老公是「神隊友」，夫妻情深的模樣人人稱羨。只是時間拉回交往前，其實她曾多次打槍吳東諺，甚至在對方還沒告白前，就想一刀斬斷桃花，好在吳東諺鍥而不捨，終於抱得美人歸。

▲白家綺、吳東諺。（圖／翻攝自Facebook／白家綺、吳東諺 Josh Wu）

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吳東諺在《命運好好玩》中聊起姊弟戀，當初墜入情網是在某次電視台錄新年節目，還只是新人的他沒什麼可以聊天的對象，偶然間和白家綺對到眼，對方用唇語告訴他「加油」，他瞬間有了一箭穿心的感覺。

只是追求的過程並不容易，吳東諺展開漫長的單戀，每天對白家綺噓寒問暖，沒想到在告白前的某天早晨，他的小心思被女方察覺了，白家綺一收到他的關心訊息，立刻回覆：「我們不能只當朋友就好嗎？」愛的小火苗差點就因為這句話被撲滅。

▲▼吳東諺苦追白家綺，初期不斷被打槍。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

從那之後吳東諺雖然不再像之前一樣積極追求，但還是有意無意的表達關心，只是白家綺依舊頻繁打槍，當中也曾說過難聽話希望讓他知難而退，像是「其實你讓我覺得很困擾」之類的話。

不過吳東諺算是越挫越勇類型，把這段期間以來白家綺說過的好聽的話、不好聽的話截圖，印出來做成一本日記本，只要白家綺傳了什麼訊息，他就把收到的心情寫下來，並且在對方生日時，將這本日記本送出去。雖然聽起來浪漫，但現場何篤霖卻也說，其實這種緊追不捨的追求有時候真的滿恐怖的，「幸好你是帥哥，不然人家不喜歡你，你這樣真的恐怖死了。」

▲▼吳東諺苦追白家綺。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

不只如此，吳東諺還在手腕上刺了有關白家綺的刺青「SP Life」，SP是白家綺的英文名字縮寫，意味著想要和對方一起生活，他把刺青跟日記本當作最後求愛的賭注，打算告白再不成功就放棄，結果沒想到白家綺看到刺青卻說：「你瘋了！」而看完日記本雖然感動，卻沒有多說什麼，他因此消失在對方身邊近3個月。

▲吳東諺被何篤霖吐槽。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

意外的是，吳東諺的消失反而換來白家綺的主動，在2個月後的某一天，他收到對方的訊息：「最近好嗎？今天拍戲加油！」讓他瞬間大喜：「哇賽！厲害，中了！」從這一刻開始兩人才有了接下來的幸福故事。