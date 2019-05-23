女星內褲有「黃綠濃稠分泌物」　醫曝可怕來源..衛生棉變細菌培養皿

記者李玟儀／綜合報導

藝人上節目經常得挑戰各種極限，而且事先製作單位不會告知關卡，女星楊皓如就說曾經有次錄影得在「泥巴田」裡玩遊戲，休耕的田裡除了泥巴之外還有碎石子、玻璃、小蟲，甚至是糞便，味道臭到不行，結束後超難清理，結果當時她正值生理期，疑似因此感染，私密處竟然流出可怕液體。

▲▼楊皓如月經期間在泥地裡錄影，結果私密處感染。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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楊皓如當時正值生理期第5、6天，但眼看其他藝人都認命地在泥巴田裡跑跳，她不好意思推託不玩，結果當然超狼狽，連內褲也都沾滿汙泥，最慘的是當時在野外無法馬上洗澡，一直到下一關結束，一行人才有時間好好沖澡。

回到台北後，楊皓如2天後開始察覺內褲上會有黃黃綠綠、濃稠的分泌物，甚至還有異味飄出，直覺就是私密處感染了。在《醫師好辣》節目中醫師田知學針對楊皓如的狀況表示，在實驗室裡培養細菌，有一種方式就是在培養皿用血，因為血很營養，而楊皓如錄影當時正是月經期間，等於衛生棉就是細菌培養的溫床。

▲▼楊皓如月經期間在泥地裡錄影，結果私密處感染。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

在這樣的情況下，楊皓如又在泥土裡面活動，細菌正好在衛生棉上孳生，難怪會感染。胡瓜一聽坦言這種遊戲真的很危險，董至成曾經有次下水再起來，身上多了一道刮痕，疑似被水中的碎玻璃刮傷，立刻送醫院縫合，不久後浩子也同樣受傷，這次是被螃蟹劃傷，可見在泥地裡活動真的危機重重。