影／《魔鬼終結者6：黑暗宿命》首支預告！她消失28年回來了

記者洪文／綜合報導

阿諾史瓦辛格回來啦！《魔鬼終結者6：黑暗宿命》（Terminator: Dark Fate）首支預告推出，不過最受到網友驚喜的是在《魔鬼終結者2：審判日》之後長達28年消失的女星琳達漢彌頓出現了，網友狂推：「這才是等了28年的真正續集！」

▲▼《魔鬼終結者6：黑暗宿命》劇照。（圖／翻攝自YouTube／twfoxmovies，以下同）



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《魔鬼終結者6：黑暗宿命》跟《魔鬼終結者5：創世契機》完全無關，故事時間直接延續《魔鬼終結者2：審判日》之後，不僅《魔鬼終結者》第1、2集導演詹姆斯卡麥隆回歸擔任監製，而且阿諾史瓦辛格 、琳達漢彌頓兩大巨頭回歸，等於這1集是前面2集的正宗續集。

預告中，兩位「新面孔」麥坎西黛維斯、娜塔莉亞雷耶斯正被終結者追捕逼到絕境，後來回歸演出的「莎拉康納」琳達漢彌頓突然出現，輕而易舉打敗了敵人。黛維斯明明是終結者，可是她告訴莎拉康納是自己是人類，後來莎拉帶著她們到小木屋拜訪「T-800」阿諾史瓦辛格。

《魔鬼終結者6：黑暗宿命》由《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆監製、《惡棍英雄：死侍》導演提姆米勒執導，故事背景延續《魔鬼終結者2：審判日》之後，除了阿諾史瓦辛格 、琳達漢彌頓兩大巨頭回歸，其他卡司包括麥坎西黛維斯、娜塔莉亞雷耶斯、蓋布瑞盧納、迪亞哥伯尼塔。

《魔鬼終結者6：黑暗宿命》將於11月1日北美上映。