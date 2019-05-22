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小蜜桃姐姐「豪門冷宮生活」曝光！　爆「2心碎原因」切割10億老公

娛樂中心／綜合報導

朱安禹（小蜜桃姐姐、MOMO姐姐）7年前閃嫁身家10億的大陸富商李慎言，過著豪門少奶奶生活，近日卻傳出李慎言欠下一屁股債，且人間蒸發，只發表聲明承認「無力還錢」，驚爆婚變消息，據悉，她被追債時，無奈表示不清楚老公在外的金錢往來，被爆男方其實長年不在家，夫妻宛如分居。

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小蜜桃姐姐被《鏡週刊》踢爆婚變，李慎言在欠債後，有人找上門希望她能給個說法，但她以「不清楚老公在外金錢流向」為由回應，被認為是刻意推卸責任，不過也有流言傳出，男方事業版圖大，長年在外經商沒回家，夫妻關係因而生變，彼此過著形同分居的生活。

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▲▼小蜜桃姐姐消失6年復出！（圖／翻攝自小蜜桃姐姐臉書）

▲李慎言和小蜜桃姐姐傳出婚變。（圖／翻攝自小蜜桃臉書）

事實上，兩人婚變早有預兆，一度傳出是他們興趣不同，以及對小孩的教育想法有落差，導致感情觸礁，2014年就爆出小蜜桃姐姐獨自回台找閨蜜王心凌的消息，當時報導稱她在半年內很少待在夫家，幾乎都是跟姊妹淘出去玩，臉書上也沒有老公的照片，被懷疑婚姻已經出現問題，但事後經紀人否認，只澄清是因為剛好在台灣有事要處理，才會趁機和好友相聚。

小蜜桃的老公李慎言有「陸版廖鎮漢」（微風集團董事長）之稱，在大陸商界赫赫有名，她體諒老公不是公眾人物，因此鮮少在網路PO老公照片。至於小蜜桃曾表示想再回台灣主持節目，經紀人當時也表示，「老公很支持，認為她可以做一些擅長的事，目前都還在規劃中。」

▲李慎言和小蜜桃姐姐。（圖／翻攝自小蜜桃微博）

▲李慎言和小蜜桃姐姐7年前結婚。（圖／翻攝自小蜜桃微博）

當了貴婦的小蜜桃雖然不愁吃穿、兒女雙全，但據傳她難忘藝人的光環，也捨不得螢光幕前的工作，加上個性閒不住，曾想開大型親子館；另外她每個月都會飛回台灣與過去的「哥哥、姐姐」戰友們相聚，甚至合拍了一組沙龍照，一方面是與老友相聚，另一方面似乎想換回大眾對她的記憶與關注，吸引工作上門。

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