趙又廷女兒「超萌小名」疑曝光！　抱娃被拍「一臉寵溺」爸全PO上網

記者潘慧中／綜合報導

趙又廷和高圓圓結婚5年多，4月初才證實升格人父的喜訊，沒想到21日便傳出老婆順利產下女兒的消息，讓粉絲又驚又喜。爸爸趙樹海隨後在社群網站證實喜訊，並曬出兒子抱小孩的照片，孫女的小名也疑似跟著曝光。

▲趙又廷跟高圓圓結婚5年多，終於迎來女兒的誕生。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、CFP）



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趙樹海21日晚間開心寫下：「美好的日子、美好的孫女！賀喜又廷、圓圓攜手走向人生另一個階段。」畫面中看到的是趙又廷的拍戲照，他小心翼翼地抱著嬰兒，眼神流露父愛，想必現實生活中也會是個好爸爸。

▲趙樹海似乎不小心說出孫女的小名。（圖／翻攝自微博／趙樹海）



格外引起討論的是，這張照片上寫有「又廷圓圓滿滿」6個大字，引來不少網友猜測趙又廷和高圓圓的女兒小名可能叫「滿滿」。至於小公主比較像爸爸或媽媽一事，趙又廷21日現身醫院時，他首度鬆口女兒的長相：「都像！」他表示日後會多陪伴在家人身邊。

▲趙又廷現身醫院首度提到女兒長相 。（圖／翻攝自微博／搜狐視頻）



高圓圓的閨蜜賈靜雯聽了則開心地說：「身爲圓（高圓圓）女兒的乾媽除了開心祝福，已迫不及待要去看我乾女兒啦！」兩人2002年因《倚天屠龍記》結識，不知不覺已經建立起17年的好感情了。

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