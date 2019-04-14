《復仇者》武俠版長這樣！　「美隊改拿書卷變秀才」零違和P圖笑翻網友

記者張筱涵／綜合報導

《復仇者聯盟：終局之戰》倒數10天上映，主要演員們也馬不停蹄地在世界各地巡迴宣傳，不過當這些帥氣的角色都變成武俠風格會變怎麼樣呢？微博上就有網友將他們的臉P上武俠劇劇照，毫無違和的樣子逗笑大家。

大陸博主「青紅造了個白」常在微博上傳電影演員搞笑P圖和電影劇情惡搞對話，擁有近500萬的粉絲追蹤，《復仇者聯盟：終局之戰》上映在即，他又開始惡搞各大主角的照片和影片，去年8月將古裝武俠劇《武林客棧》套上黑寡婦、雷神索爾、美國隊長、班納博士、緋紅女巫、鋼鐵人、蜘蛛人、格魯特和葛摩拉的臉，零違和的樣子再次爆紅。

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▲鋼鐵人變成鐵捕頭。（圖／翻攝自青紅造了個白微博）

▲緋紅女巫變成巫芙蓉。（圖／翻攝自青紅造了個白微博）

▲美國隊長變成盾秀才。（圖／翻攝自青紅造了個白微博）

▲雷神索爾變成錘跑堂。（圖／翻攝自青紅造了個白微博）

▲黑寡婦變成寡掌櫃。（圖／翻攝自青紅造了個白微博）

▲「浩克」班納博士變成綠大嘴。（圖／翻攝自青紅造了個白微博）

▲葛摩拉變成卡無雙。（圖／翻攝自青紅造了個白微博）

▲格魯特變成樹小貝。（圖／翻攝自青紅造了個白微博）

另外，奇異博士的力量也曾被惡搞成劃出一個「福」字，練武的手勢還被變成是拿著一張福的大春聯，實在搞笑。

▲奇異博士變成集福之人。（圖／翻攝自青紅造了個白微博）