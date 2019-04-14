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不到海南島，不知道身體不好！　黃明志「幽默歌詞」很害羞

記者關韶文／台北報導

大馬鬼才黃明志神曲再一發，為了向秀場皇帝費玉清致敬，找來林俊逸合唱《不到海南島》
來詮釋這首絕妙好歌。此外，黃明志更將「不到海南島，不知道身體不好」的都市傳說，全寫進歌裡，笑翻不少粉絲。

談到合作靈感，黃明志透露，「之前看到新聞得知費玉清大哥要辦告別演唱會，覺得很驚訝,，因為感覺他還很年輕，所以就有靈感想說要寫一首歌來向他致敬。 但寫完後才發現，這首歌的歌詞有點『那個』，會被人解讀是歪歌，提出合唱怕被打槍，突然想到之前在念書的時候就一直從《模王大道》看林俊逸模仿費玉清，覺得惟妙惟肖，平常心情不好的時候也會上網看他的模仿就會很開心。」

▲▼黃明志。（圖／亞洲通文創提供）

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▲▼黃明志親自邀請林俊逸合作。（圖／亞洲通文創提供）

▲▼黃明志。（圖／亞洲通文創提供）

《不到海南島》歌詞極為幽默，黃明志說，「『不到海南島，不知道身體不好』，其實這句話是台灣的朋友告訴我的，我家裡是海南人，從小講海南話，但我真的沒聽過這句話，可能台灣比較靠近海南島吧，兩島之間感情比較好，所以比較熟悉這句話背後的意義。」

MV場景中，黃明志在船上對林俊逸吹簫，找來八位黎族靚妹的阿嬤飾演水蛇腰的海南姑娘，被問到一向都啟用巨乳辣妹擔任女主角來犒賞網友，這次不怕粉絲抗議？ 明志分享說，「其實原本一開始是要找辣妹來跳舞的，但我發現其實費玉清和林俊逸都好，他們都有一個共同點，就是他們都師奶殺手。所以我就給師奶們一些福利吧，不然一直找辣妹工作人員會很累， 無法好好工作。」

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