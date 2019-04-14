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專訪／丁噹收分手簡訊爆哭！　買機票飛去「找不到男友」

記者關韶文／專訪

「全民情歌天后」丁噹推出新專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，自剖內心的每一段故事，把過去的十個傷疤寫成歌，丁噹接受《ETtoday星光雲》專訪，聊到過去失戀經驗一度泛淚，重新找到自信再出發，「感情裡，好好愛一個人，那個人也要好好愛我！」

新專輯第一次開案會議，丁噹想到失戀經驗，就在會議室淚流不止，嚇壞所有同事，丁噹分享自己的心境，「重新回看愛情裡面的自己，還認識自己，經歷過受傷這件事，現在可能會像是跟仙人掌一樣要自我保護，現在來到單身階段，沒有覺得一定要立刻進入什麼樣的狀態。」

▲▼丁噹新專輯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼丁噹為新專輯，自剖過去失戀故事。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼丁噹新專輯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

丁噹唱著一首首屬於愛情的歌曲，但自己卻成了愛情裡失敗的例子，她用新歌《有什麼不敢面對》形容自己，「因為一直以來都是努力呈現我很正面，呈現我怎樣都可以的形象，但是我我為什麼一直要這麼堅強？」丁噹反問自己。 

聊到最慘痛的一次戀愛經驗，丁噹不小心又泛淚了，想起那段「遠距離被分手」的日子，「我們是用文字分手的，我們沒有好好說再見！」丁噹買了一張機票，飛去對方的城市，一個人走過約會的地點，想起曾經的畫面，又不小心眼淚潰堤。

▲▼丁噹新專輯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼丁噹勇敢愛自己，自認現在是最舒服的狀態。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼丁噹新專輯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

這趟5天的「單身旅程」中，眼睛乾了又濕、濕了又乾，丁噹整趟旅程獨自寫下20封給他的信，到上飛機前都哭個沒完，最後一刻，丁噹傳了一封簡訊給前男友，「我跟他說，很抱歉我沒有辦法跟我前男友做朋友。」接著封鎖所有對方的通訊軟體，跟過去的戀情正式說再見。

▲▼丁噹新專輯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼丁噹發行新專輯，分享內心傷痕。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼丁噹新專輯專訪。（圖／記者黃克翔攝）

雖然封鎖了對方的聯絡方式，但丁噹把前男友視角「拍的風景照」全留了下來，她說，「那些照片是有溫度的，我可以從他的視角去看到外面的美好，現在城市節奏這麽快， 現在把照片印下來，放在框框裡面，我不是懷念他，是懷念我們在一起，他的眼睛看到的，跟我分享的一切。」

雖然戀情悲劇收場，但丁噹化悲憤為力量，將這份意念唱成新歌《有什麼不敢面對》，勉勵自己繼續向前，鼓勵更多女孩，更愛自己、變成更喜歡的自己！

Jasper陪爸爸練舞超瀟灑　雙手撐地…下秒側翻帥炸！

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