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看房一開門「完蛋了」！　黃小柔「硬起來追問」仲介老實招了：是凶宅

記者潘慧中／綜合報導

黃小柔看屋經驗豐富，回想起有次事前不知道看的是凶宅，但一開門看到屋況就暗自心想：「完蛋了…。」越想越覺得不對勁，最後仲介在她的追問下終於老實招了，藉此提醒想看房的網友要相信直覺：「你覺得有問題，它就絕對是有問題。」

▲▼黃小柔。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲黃小柔建議想看房的網友要相信直覺。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

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黃小柔在《命運好好玩》透露當時正值夏天，開門的第一反應就是「沒有關冷氣喔」，但走進去發現根本沒裝冷氣，「不要嚇自己好了」，她接著檢視整體格局，「可是我就一直覺得這個房子有點怪怪的」，越看越覺得奇怪，她便決定跟仲介問個清楚，「是有什麼東西是你沒有透露在紙本上的嗎？」

▲▼黃小柔。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲▼黃小柔一開門的第一反應。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼黃小柔。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

仲介這才老實說出「這裡是凶宅」的事實，黃小柔表示當下不害怕，反而有開眼界的感覺，「我真的看到凶宅了耶！」她透露房子格局非常好，附近有相同條件的房屋至少2千萬起跳，但這裡只要650萬，「我心動慘了。」

▲▼黃小柔。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲▼在黃小柔的追問之下，仲介老實招了。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼黃小柔。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

黃小柔的老公雖然沒聽到「凶宅」這段對話，一聽到價碼也覺得很不合理，「這房子有問題啊，一定死過人對不對？！」沒想到老公還繼續追問：「祂死在哪裡？」仲介也老實說：「就死在你們腳旁邊。」她聽了完全嚇壞心想：「你不要驚動飄飄啦！」

▲▼黃小柔。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲黃小柔夫妻曾經真的很想買下那間房子。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

夫妻倆事後討論都覺得不害怕，黃小柔便詢問牧師意見，對方說：「當然沒問題，我們基督徒不會怕的，但是我問妳，如果妳老公不在，妳在房間發現客廳有個杯子破掉，妳會不會怕？」她說會，心裡難免會覺得怪怪的，「所以那房子我們就沒有買了。」

▲約從45：56分開始。（影／取自YouTube／命運好好玩官方頻道）

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黃小柔, 王睿育, 小橘子

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